В Петербурге обсудят трудоемкость и кадровые проблемы в судостроении

Атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" на стапелях ООО "Балтийский завод - Судостроение" в Санкт-Петербурге
Атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" на стапелях ООО "Балтийский завод - Судостроение" в Санкт-Петербурге.
21 октября в Петербурге пройдет конференция "Ценообразование, трудоемкость и кадровый потенциал в судостроении". К участию приглашены представители Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга, Минтранспорта и Росморречфлота, судостроительных и судоремонтных заводов, подрядных организаций, судовладельцы, производители оборудования оборудования для верфей, портов, а также проектные организации.

Мероприятие ориентировано на генеральных и технических директоров, главных инженеров верфей, конструкторских бюро, компаний-производителей судового оборудования и материалов; на судоремонтные компании и специалистов по HR.

"В российском судостроении в среднесрочной перспективе трудоемкость и решение дефицита квалифицированных кадров – ключевые истории для развития производства", – уверены организаторы конференции.

Для обсуждения заявлены следующие темы:

  • • Анализ текущей ситуации на рынке труда.
  • • Обзор конкретных решений по устранению кадрового дефицита на судостроительных и общепромышленных предприятиях в целом.
  • • Взаимодействие с другими отраслями промышленности для устранения нехватки кадров.
  • • Обновление производственных мощностей предприятий: основные фонды, спуско-подъемные устройства, сварочная техника.
  • • Внедрение новых подходов к организации труда.
  • • Определение возможных путей уменьшения трудоемкости строительства судов и снижения цены готового изделия.
  • • Интеграция с коллегами из общей промышленности для создания новых IT-решений для судостроения и адаптация существующих продуктов под нужды корабелов, судоремонтников, портовиков.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте конференции.

По промокоду Mil.Press предоставляется скидка за участие в конференции – 10%.

