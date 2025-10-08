Войти
В США наплыв желающих освоить $151 млрд на программе ПРО «Золотой купол»

Источник изображения: topwar.ru

Агентство по противоракетной обороне (MDA) США продлевает срок подачи заявок для участия в программе по развёртыванию перспективной системы противоракетной обороны. В американской версии, это система, названная «Золотой купол» (Golden Dome).

В MDA заявили о том, что наплыв заявок от компаний такой, что нужно дополнительное время для приёма и учёта всех значимых вариантов. Теперь заявки в США принимаются до 16 октября включительно.

Наплыв соискателей объясним. Дело в том, что американское правительство в середине сентября (до наступления шатдауна) пообещало выделение суммы в 151 млрд долларов (шестая часть годового военного бюджета) на реализацию той самой программы «Золотой купол». На первом этапе несколько миллиардов «съест» выбор группы подрядчиков, которые и будут в итоге заниматься реализацией нового противоракетного «щита» США.

Ранее о том, что в Соединённых Штатах будет создана «самая эффективная в мире система противоракетной обороны», заявил президент Дональд Трамп. Из его уст и прозвучало название «Золотой купол».

Одним из подрядчиков, вероятно, станет военно-промышленный гигант Northrop Grumman. Компания представила систему HBTSS как часть «Золотого купола». Речь идёт о спутниковой системе по слежению за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами с последующим нацеливанием на такие цели средств перехвата.

Предполагается, что группа спутников будет отслеживать ракеты различного типа, в том числе на фазе ускорения и вплоть до выхода на предфинальную часть траектории. В течение всего этого времени спутники будут обмениваться данными как друг с другом, так и с наземным центром, где базируются ракеты-перехватчики.

Значит ли это, что без развития противоспутникового оружия с нашей стороны теперь не обойтись?

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
