В США показали попадающие в зону поражения «Томагавков» объекты

Фото: Kenneth Moll / Reuters
ISW: В зону поражения Tomahawk попадает почти 2000 российских объектов

Почти 2000 военных объектов на территории России могут попасть в зону поражения крылатых ракет Tomahawk, если Вашингтон передаст их Киеву. Места, которые могут стать потенциальными целями ракет, перечислили аналитики американского Института изучения войны (ISW).


Зона поражения Tomahawk.
Источник: understandingwar.org

Организация опубликовала карту, показывающую зону поражения различного дальнобойного оружия, включая уже поставленные Киеву ракеты ATACMS. Аналитики отметили цели, до которых теоретически могут долететь «Томагавки» BGM-109E Block IV с дальностью 1600 километров и ракеты с максимальной дальностью 2500 километров.

В зоне поражения менее дальнобойного «Томагавка» может оказаться 1655 известных военных объектов, включая 67 авиабаз. Ракета с дальностью 2500 километров обладает теоретической возможностью долететь до 1945 объектов.

Аналитики ISW отмечают, что «Томагавками» можно поражать отдаленные склады, арсеналы и объекты системы противовоздушной обороны.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин сообщил, что «Томагавк» — это не самое современное, но мощное оружие.

