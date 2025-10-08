Интенсивное «Земледелие»: как дистанционное минирование срывает контрудары ВСУ

Российские войска применяют новую инженерную систему для оперативной изоляции опорных пунктов противника

Российские войска шаг за шагом продвигаются вперед, захватывая подготовленные опорные пункты противника. Ключевую роль в обеспечении успеха играет инженерная подготовка. Зачастую решающим фактором становится не только штурм, но и изоляция района боевых действий: лишение противника подвоза боеприпасов, срыв ротаций и, главное, блокировка его контратак. Впервые широко примененные во время украинского контрнаступления 2023 года установки дистанционного минирования «Земледелие» сегодня поддерживают наступательные операции группировки войск «Центр» в ДНР, позволяя оперативно и скрытно создавать минные заграждения как перед своими позициями, так и в глубоком тылу врага. Бойцы инженерного подразделения поделились с корреспондентом «Известий» деталями работы постановщиков мин.

Закрепиться с помощью «Земледелия»

Машины дистанционного минирования «Земледелие» начали поступать в войска непосредственно перед началом специальной военной операции, но настоящая известность пришла к ним летом 2023 года. Тогда площадь и глубина минных полей, установленных с их помощью, стали неожиданным и критическим препятствием для украинских и западных военных, что впоследствии называлось одной из главных причин провала распиаренного «контрнаступа».

Сегодня экипажи «Земледелия» поддерживают наступательные действия, в том числе на покровском направлении, где войска продолжают продвижение, захватывая укрепленные вражеские позиции.

Старший лейтенант Иван Кравцов Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Машина позволяет оперативно устанавливать заграждения на пути противника, как смешанные, так и противотанковые. Мы можем своевременно отвечать на их контратаки, а также срывать подвозы и ротации, минируя буквально «за шиворот», — объясняет командир взвода управляемого минирования инженерного подразделения группировки «Центр» старший лейтенант Иван Кравцов.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Внешне «Земледелие» напоминает современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа «Град» и использует аналогичный калибр — 122 мм. Однако ее пусковой «пакет» состоит из двух блоков реактивных снарядов, что дает возможность применять два различных типа боеприпасов для создания комбинированных минных полей. Дальность стрельбы инженерной системы составляет до 15 км.

— Когда мы прикрывали поселок Лысовка, противник только начинал попытки прорыва наших линий обороны. Мы оперативно выехали, отработали, и уже через несколько часов на наших заграждениях остались танк и БМП врага, — вспоминает лейтенант.

Точность и безопасность

Ключевое отличие «Земледелия» от старых систем — высокая степень автоматизации. Управляемое дистанционное минирование, внедренное в начале 2020-х годов, стало настоящей новинкой для инженерных войск. Автоматизация не только позволяет экипажу выполнять все необходимые действия, не покидая кабину и не используя дополнительные приборы, в частности буссоль, но и обеспечивает безопасность.

Важнейшая особенность: минные поля, установленные «Земледелием», точно отмечаются на электронных картах, что делает их доступными для последующего разминирования своими силами. Кроме того, сами мины имеют механизм самоуничтожения. Это существенно снижает опасность для собственных войск при преодолении старых рубежей обороны, а впоследствии — и для гражданского населения при очистке освобожденных регионов.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Старший лейтенант Кравцов был среди первых, кто прошел обучение работе на этой технике — сначала в учебном центре, а затем и на заводе-изготовителе. Он отмечает, что и в процессе спецоперации подразделение поддерживает постоянную и быструю обратную связь с конструкторами, обмениваясь данными и анализируя боевой опыт применения машин.

— Мы на связи и с другими операторами машин этого типа. Все взаимодействуем, делимся новыми методиками работы. У нашего подразделения накоплен большой опыт применения «Земледелия», возможно, самый большой в инженерных войсках. Поэтому мы помогаем в обучении смежных подразделений, — рассказывает офицер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Кравцов, прибывший в зону СВО сразу после выпуска из военного училища в 2023 году, досрочно получил звание старшего лейтенанта и награжден медалью Жукова за успешное блокирование выхода украинских формирований из Авдеевки в ходе боев за город.

Противовоздушная охрана

Основную опасность для машин «Земледелие», как и для любой другой боевой техники в наши дни, представляют вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Поэтому во время передвижения и на огневых позициях технику сопровождают стрелки с противодроновыми ружьями и дополнительные машины с комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

— На вооружении у меня ружье МР-153 и патроны с крупной дробью. Уже сбивал и FPV-дроны, и «Бабу-ягу», хотя ее лучше поражать из автоматов и пулеметов. Командир знал о моих стрелковых навыках, и когда начали выдавать ружья, я стал стрелком, — делится младший сержант Дмитрий Козырялов, медик и стрелок группы прикрытия.

Сержант Дмитрий Козырялов Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Группа прикрытия, включающая двух стрелков, системы поиска дронов и РЭБ, следует впереди «Земледелия» во время движения. Однако, по словам Дмитрия, полагаться только на дрон-детекторы нельзя: с учетом постоянной смены частот и использования противником спутниковых модемов критически важно постоянно вести визуальное наблюдение.

— Когда мы попадали под удары дронов, важно, что командир никогда не терялся. Он всегда оставался спокоен, и благодаря нашим командирам мы нормально выходили из всех ситуаций. Они грамотно расставляли приоритеты и организовывали оборону машин, держали нас «в руках». Получалось выходить из всех ситуаций без потерь как личного состава, так и техники, — заключает Дмитрий.

Дмитрий Астрахань