Американский флот закажет почти 900 головок самонаведения для ракет "Томагавк"

Командование ВМС США приняло решение о приобретении 837 головок самонаведения для крылатых ракет "Томагавк" версии Block V, способных поражать надводные цели. Как уточняет Naval News, предполагается закупка у компании Raytheon Missiles and Defense до 2028 финансового года (начнется 1 октября 2027 года).

Еще не заключенная сделка включает последующую поддержку, в том числе модификацию для адаптации ракет к размещению в наземных пусковых установках Армии США и Корпуса морской пехоты.

Пуск ракеты "Томагавк"

Википедия


Решение американского флота также предполагает усовершенствование производственной линии, разработку программного и аппаратного обеспечения Ultra 1.2 (модернизация устаревшего процессора головки самонаведения) и исправление недостатков, выявленных в ходе опытно-конструкторских и эксплуатационных испытаний.

Крылатая ракета "Томагавк", разработанная компанией General Dynamics в 1970-х годах, получила широкое признание за свою универсальность и точность. Первоначально разработанный как ядерное оружие, "Томагавк" превратился в первую очередь в обычную ракету, играющую решающую роль в стратегии высокоточных ударов Соединенных Штатов.

Впервые "Томагавк" использовали в бою во время операции "Каньон Эльдорадо" в 1986 году, когда ракету применили против целей в Ливии. Его известность возросла во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Технически "Томагавк" представляет собой дозвуковую крылатую ракету с турбореактивным двигателем и наведением с помощью нескольких навигационных систем. Он способен лететь на чрезвычайно малых высотах, чтобы избежать радиолокационного обнаружения и сопровождения, что делает его особенно эффективным для прорыва обороны противника. Ракету можно запускать с кораблей или подводных лодок, что обеспечивает значительную оперативную гибкость.

Первые модификации ракет позволяли поражать и надводные цели на расстоянии до 500 км, однако в начале 2000-х годов эту разновидность боеприпасов сняли с производства.

Ракета "Томагавк" новой модификации Block V включает пакет NAV/COMMs, обеспечивающий улучшенные навигационные характеристики и более надежную связь по сравнению с Block IV. Пятое поколение ракет подразделяется на две разновидности: Block Va оснащается ГСН, позволяющей поражать движущиеся надводные цели, а Block Vb получил новый многоцелевой летальный комплекс вместо унитарной боеголовки.

Испытания ракет "Томагавк" версии Block V начались в 2020 году. В четвертом квартале 2025 финансового года эта модификации достигла статуса ранней оперативной готовности.

