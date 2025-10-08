Войти
ВВС Испании приобретут 45 УТС "Хурджет" турецкой Turkish Aerospace

Полноразмерный макет УБС Hurjet
Полноразмерный макет перспективного турецкого реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet в подготавливаемой экспозиции авиасалона в Фарнборо (Великобритания), 15.07.2018.
Источник изображения: Михаил Жердев

ЦАМТО, 7 октября. ВВС Испании приняли решение приобрести 45 учебно-тренировочных / легких боевых самолетов "Хурджет" (Hurjet) разработки турецкой Turkish Aerospace (TUSAS).

Как сообщает Aereo.jor.br, правительство Испании официально одобрило программу "Комплексная интегрированная система усовершенствованной летной подготовки" (ITS-C), которая предполагает замену текущего парка учебно-тренировочных самолетов F-5M (AE.9) ВВС Испании.

Как отмечается, проект, опубликованный в "Официальном государственном вестнике" (BOE), представляет собой "технологический скачок" в подготовке испанских летчиков-истребителей и укрепляет промышленное сотрудничество между Airbus Defence and Space Espana (Airbus DS) и Turkish Aerospace.

Новая система будет основана на платформе "Хурджет" разработки Turkish Aerospace, которая будет адаптирована к специфическим потребностям испанских ВВС. Программа предполагает приобретение до 45 самолетов, первоначальное производство которых будет осуществляться в Турции. Впоследствии самолеты пройдут процесс усовершенствования, который будет включать новое оборудование и системы, разработанные испанской промышленностью для местной версии ITS-C, и будут производиться на заводе Airbus DS Espana в Испании.

Airbus DS выступит в качестве национального координатора и основного интегратора программы, отвечая также за логистическую поддержку, техническую подготовку и постоянную модернизацию парка самолетов на протяжении всего жизненного цикла.

Партнерство будет оформлено через временное совместное предприятие (TUE) между Airbus DS и Turkish Aerospace при предварительном финансировании со стороны Министерства промышленности и туризма (MINTUR). Модель финансирования будет аналогична модели уже реализуемых программ Tigre MKIII и Halcon.

Согласно официальному графику, первые поставки запланированы на 2028 год, что позволит пилотам и инструкторам начать знакомство с новой платформой к началу учебного курса 2029/2030 года. Полная интеграция испанской конфигурации ожидается к 2031 году, когда первый национальный самолет будет готов к эксплуатации.

Система ITS-C будет размещена на авиабазе Талавера-ла-Реаль (Бадахос), где располагается Школа истребительной и штурмовой авиации, и будет иметь минимальный срок эксплуатации 30 лет.

Отмечается, что реализация данной программы будет способствовать модернизации системы подготовки летчиков-истребителей ВВС Испании, а также укрепит авиационную промышленную базу за счет технологического сотрудничества с Турцией, что обеспечит лидерство Европы в разработке современных учебных самолетов.

