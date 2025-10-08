ВСУ стали применять против российских дронов подвесные контейнеры с авиаракетами

Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащие ВСУ стали применять против российских дронов-камикадзе «Герань-2» подвесные контейнеры с авиаракетами. Их размещают под корпусом вертолета.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Внутри контейнеров расположены мини-противоракеты, выпускаемые западной оборонной компанией Thales. В боеголовках таких ракет находится несколько тысяч металлических шариков. Когда происходит подрыв, они разлетаются, создавая широкую зону поражения диаметром до 25 метров. Такой боеприпас способен поражать воздушные цели на дистанции до трех километров.

Неизвестно, какова себестоимость одной такой ракеты. Производитель утверждает, что она дороже производимых на Украине дронов-перехватчиков. Но стоимость обычных зенитных ракет еще выше – примерно в пять раз. Что касается эффективности нового средства ПВО, то она пока неизвестна.

Но если такие противоракеты решили задействовать, то это может означать, что используемые сейчас средства не дают необходимого эффекта. Относительно недавно за российскими «Геранями» начали гоняться истребители F-16 американского производства. Эти самолеты украинское командование старается приберечь и не очень активно задействует в боевых действиях. В последнее время они чаще всего выполняют функцию средства ПВО, пытаясь сбивать дроны при помощи авиаракет. В частности, для этих целей ими могут применяться ракеты воздушного базирования AIM-9 Sidewinder.