ВС Индонезии проявляют интерес к покупке комплектов планирующих авиабомб KGGB

ЦАМТО, 7 октября. Вооруженные силы Индонезии проявили заинтересованность к приобретению южнокорейских управляемых авиабомб с GPS-наведением KGGB (Korean GPS-Guided Bomb) и запросили у компании LIG Nex1 проведение их официальной презентации.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на свои источники, демонстрация комплекта управляемой бомбы состоялась 30 сентября в Джакарте. Интерес ВВС Индонезии к боеприпасу возрос после его первого боевого применения в ходе пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом в июле этого года. На встрече присутствовали 26 высокопоставленных должностных лиц ВВС Индонезии, включая руководителей подразделения стратегического планирования и командиров 3-й, 14-й, 15-й и 16-й авиаэскадрилий 3-го авиакрыла.

Комплект KGGB, масса которого составляет около 89 кг, был разработан Агентством оборонных разработок Республики Корея (ADD) совместно с LIG Nex1. В его состав входят пара складных крыльев и модуль наведения с комбинированной GPS / инерциальной навигационной системой. Крылья крепятся на корпус свободнопадающей авиабомбы Mk-82 массой 227 кг, позволяя ей планировать на большие расстояния без использования двигателя. Таким образом, общий вес боеприпаса составляет около 316 кг. Сброс авиабомбы осуществляется с высот от 6,1 км до 10,7 км, в полете она развивает скорость до 0,8М.

Система обладает функцией подавления помех и перед запуском может программироваться с помощью многофункционального дисплея пилота (PDU), что позволяет автономно осуществлять захват цели после запуска.

ВВС Таиланда в ходе конфликта в июле 2025 года применяли авиабомбы Mk-82 с комплектами KGGB с борта истребителей F-16 для нанесения ударов по объектам и технике ВС Камбоджи, включая командные пункты, склады боеприпасов и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Это было первым известным боевым применением KGGB.

ВВС Индонезии в основном используют с самолетом F-16 бомбы Mk-82. В частности, бомбометание осуществлялось в ходе учений Super Garuda Shield-2024. Командование стремится расширить возможности нанесения авиаударов, в частности, повышая их точность.

На выставке Indo Defence-2012 году подразделение НИОКР ВВС Индонезии представило прототип разработанного комплекта планирования, который можно устанавливать на свободнопадающие бомбы Mk-82. Однако данная программа зашла в тупик, и неясно, будут ли предприниматься попытки ее "реанимации".