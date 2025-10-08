В зоне СВО испытали FPV-дрон "Артемида 10"

Он оснащен машинным зрением и запускается с дронопорта, сообщили на стенде НПО "Кайсант"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. FPV-дрон "Артемида 10", оснащенный машинным зрением и запускаемый с дронопорта, показал хорошие результаты во время апробации на СВО. Об этом ТАСС сообщили на стенде НПО "Кайсант".

"[Артемида-10] проходила [апробацию в зоне СВО], хорошие результаты. С использованием боеприпаса от РПГ, так называемой "морковки", на 20 км стабильно [долетает]. В полной комплектации у него два видеопередатчика, можно установить до четырех диапазонов связи на управление", - сказал собеседник в рамках форума "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС".

Впервые беспилотник показали на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде. Дроны оснащены машинным зрением. Их особенность в том, что управление всеми устройствами производится при помощи одного пульта. Масса дрона - 1,2 кг, дальность захвата цели - 500 м.

Всероссийский форум "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС" проходит в Санкт-Петербурге 7-9 октября. Участники обсуждают актуальные модели угроз для промышленных объектов и критической инфраструктуры, изменения нормативной базы и правового регулирования, источники финансирования, страхование и меры государственной поддержки в рамках нацпроекта "БАС". Также здесь презентуют передовые решения по обнаружению, подавлению и физическому перехвату дронов.