Рванет или будет "пшик": как далеко зайдет Трамп в антивенесуэльском раже

Игорь Варламов — о том, что скрывают США, заявляя о борьбе против наркомафии в Венесуэле

Мнение

Юг Карибского бассейна вблизи побережья Венесуэлы превратился в новую горячую точку на политической карте планеты. Причина — нахрапистые агрессивные действия США, направленные против законных властей Каракаса и лично президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Фон и действия

Начиная с августа Вашингтон развернул у берегов Венесуэлы масштабную группировку ВМС, включающую эсминцы, атомную подводную лодку и десантные корабли. Силы и средства стянуты под предлогом противодействия наркотрафику. Американские СМИ, в частности газета Washington Examiner, утверждают со ссылкой на тамошних военных экспертов, что-де войска, размещенные Пентагоном в Пуэрто-Рико, готовы к началу операции по захвату территории Венесуэлы. Все это происходит на фоне обвинений президента США Дональда Трампа в адрес руководства южноамериканской республики в потворстве наркокартелям и даже прямом участии в наркобизнесе через некий "Картель солнц".

В ответ на неприкрытую агрессию власти Венесуэлы, заручившись широкой международной поддержкой — в том числе от Москвы и Пекина, — демонстрируют разумную сдержанность и готовность к диалогу с США. Но при этом одновременно присутствует и решимость отстаивать свой суверенитет с оружием в руках. Южноамериканская республика мобилизовала резервистов и привела свои вооруженные силы в состояние максимальной готовности.

Так в общих чертах выглядит на сегодняшний момент "карибская диспозиция". По крайней мере, та ее часть, что так или иначе отражена в медиапространстве. Фитиль, подожженный на Карибах американским новоучрежденным Министерством войны, едко дымит и день ото дня укорачивается. Это ясно всем. Но пока не понятно: фитиль этот янки подсоединили к заряду, который рванет и разрушит зону мира в Латинской Америке, или в итоге случится "пшик" с показательными ракетными стрельбами по моторным лодкам, якобы перевозящим наркотики?

Отмечу отдельно, что огонь на уничтожение по живым людям (а военные США уже потопили как минимум два катера с по меньшей мере 14 человеками на борту) ведется в международных водах, формально открытых для мореплавания. Как считает президент соседней с Венесуэлой Колумбии Густаво Петро, действия ВС США носят вызывающе несоразмерный характер. "На этом катере плывут молодые люди, бедняки из [какого-либо] карибского [государства]. Атака ракетами в тех случаях, когда суда можно перехватить, как это делает Колумбия, приводит к нарушению общего правового принципа соразмерности", — подчеркнул президент. Добавлю к этому, что стрельбу ракетами с самолетов и боевых кораблей по отдельным лодкам, не представляющим для них прямой и непосредственной угрозы, можно сравнить разве что с ударами кувалдой по канцелярской скрепке.

Словом, если искать сколь-нибудь внятное объяснение всем этим эсминцам, атомным подводным лодкам и морским пехотинцам, штурмующим полигоны в Пуэрто-Рико, то версию борьбы с наркотрафиком следует либо отбросить вовсе, либо признать, что это лишь ширма…

Пытаться сегодня спрогнозировать, как далеко зайдет команда Трампа в своей агрессивной антивенесуэльской политике, — дело, конечно, неблагодарное. Прежде всего потому, что главные решения по этому, намеренно созданному, "конфликтному узлу" в Вашингтоне принимает лично Дональд Трамп, о непредсказуемости которого эксперты и комментаторы написали уже тысячи страниц.

Но можно попытаться "заглянуть за ширму" в поиске некоей логики в действиях Вашингтона, собравшего на Карибах мощную и весьма недешевую в содержании военную группировку.

Взгляд за ширму

На внутреннем треке Белый дом хотел бы убедить избирателя в том, что Трамп предвыборных обещаний на ветер не бросает. Обещал дать бой наркотикам — вот и получите войну против наркомафии. Причем по полной форме — с эсминцами и морскими пехотинцами. Обывателю такая картинка должна, что называется, "зайти". В прицеле политтехнологов из республиканской команды — предстоящие в следующем году промежуточные выборы в Конгресс, от которых зависит содержание второй половины президентского срока Трампа.

Проступает мотивация силовых действий Вашингтона и на внешнем контуре. Против наркомафии военно-морская мощь все же плохо применима. А вот для прикрытия морских нефтяных месторождений — в самый раз.

И тут уместно вспомнить о деятельности американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil на неделимитированном участке шельфа, который стал предметом территориального спора между Венесуэлой и Гайаной. Спор о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже больше 100 лет, еще с тех времен, когда Кооперативная Республика Гайана была Британской Гвианой. Британские колонизаторы не только на Индостане и Ближнем Востоке, но и на Карибах умудрились оставить после себя такие пограничные "мины замедленного действия". Давний территориальный конфликт ныне обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и после предоставления Гайаной концессии ExxonMobil на нефтедобычу на морском шельфе.

"Нефтяной след" прослеживается и в линии, которую сейчас американцы проводят в отношении большинства карибских государств, в том числе входящих в региональное объединение АЛБА (Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия). Для островных карибских государств Венесуэла выступала в роли удобного поставщика энергоносителей по доступной цене. В планы Трампа "сделать Америку снова великой" вписывается задача переподключить карибские государства к американскому нефтяному крану. Полностью перекрыв кран венесуэльский… Цена поставок? Конечно же, будет дороже. Так сказать, с наценкой за "made in USA". Но это уже не впервой. Пример Западной Европы, которая отказывается от российских углеводородов, показывает, как политика топчет экономическую выгоду.

И, наконец, целью масштабной военной операции вторжения может стать сама Венесуэла. Ведь речь идет о государстве, стоящем на первом месте в мире по доказанным запасам нефти (303 млрд баррелей). В Вашингтоне очень хотели бы видеть у власти в этой стране своих марионеток.

В Каракасе хорошо осознают такую опасность. Не случайно министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто в выступлении на общеполитической дискуссии 80-й сессии ГА ООН прямо указал, что агрессия против Венесуэлы ведется с целью смены режима и захвата ее природных богатств.

Как представляется, у Трампа с Венесуэлой связана фрустрация вследствие провальных попыток устранить президента Николаса Мадуро, которые глава Белого дома предпринимал еще в свой первый президентский срок. История бесславно "сошедшей на нет" Лимской группы, спешно сколоченной в свое время трампистами для международной "латиноамериканской легитимации" кампании по свержению боливарианского правительства, стала иллюстрацией фиаско всей антивенесуэльской политики Вашингтона. В том же ряду и все попытки США сделать ставку на "непримиримую антимадуровскую оппозицию", которая за все время отличилась разве что в сфере коррупционных скандалов, чем дискредитировала себя в глазах венесуэльцев.

Как видим, у Трампа к Венесуэле и ее руководству "накопилось много личного". Так что, к сожалению, приходится принимать в расчет и "чисто эмоциональный фактор" при прогнозировании возможных решений Белого дома по применению военной группировки в Карибском бассейне.

"Выстрелом в ногу"

Однако можно уже сейчас с уверенностью говорить, что удары по венесуэльской территории стали бы "выстрелом в ногу" для республиканской администрации США. Даже если такие удары будут нанесены исключительно по безлюдным венесуэльским джунглям под предлогом уничтожения нарколабораторий.

И дело тут не в том, что господам из Нобелевского комитета в случае с Трампом будет совсем уж неудобно за такого агрессивного кандидата на премию мира. США, которые явно поставили цель подмять под себя всю Южную Америку, придется столкнуться с резким протестом латиноамериканцев и в Организации американских государств (ОАГ), и на предстоящем Саммите Америк, который должен состояться в Доминиканской Республике 4–5 декабря. Правда, на упомянутый саммит решено не приглашать представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Американцы умеют выкручивать руки организаторам любых региональных форумов в Западном полушарии.

И это, увы, еще больше усиливает тревожные предчувствия. Особенно на фоне понимания, что соображения логической целесообразности и силовые действия Вашингтона, на этом конкретном театре, не обязательно окажутся в любви и согласии.

Так что приходится уповать на такие сдерживающие факторы, как готовность венесуэльцев с оружием в руках защищать свою страну и международная солидарность с Боливарианской Республикой. Не погружаясь в чисто военно-технические расклады и сопоставления, которые на фоне потенциала Пентагона по-любому не содержат собой интриги, все-таки напомню, что численность регулярных ВС Венесуэлы около 123 тыс. человек — то есть находится на уровне самых крупных европейских держав. При необходимости армия сможет также опереться на поддержку сил национальной гвардии и боливарианской милиции, через подготовку в 5,3 тыс. региональных подразделений которых прошли 4,5 млн человек. Так что легкой прогулки при маловероятном, но все же возможном сценарии сухопутного вторжения американцам никто не гарантирует.

Да и международная поддержка Каракасу крепнет день ото дня.

Голос Москвы

И здесь голос Москвы в поддержку венесуэльских друзей звучит твердо. На днях состоялся очередной разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля. МИД РФ сообщил, что "министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона". Лавров заявил, что "Россия решительно осуждает нанесенный вооруженными силами США 3 октября новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы".

Кстати, дипломаты предупредили о реальной опасности того, что США в своих антивенесуэльских шагах могут попытаться прикрыться "ооновским флагом". Такое ведь уже бывало в истории. Например, 70 лет назад, когда американские военные якобы от имени международного сообщества вступили в войну против Северной Кореи.

Как подчеркивается в сообщении российского МИД по итогам телефонного общения Лаврова и Хиля, "нет уверенности в том, что США не захотят каким-либо образом связать свою объявленную против наркокартелей войну с ситуацией в Гаити". "Стороны предостерегают от попыток расширительно толковать одобренную на днях резолюцию СБ ООН по переформатированию Многонациональной миссии по содействию безопасности Гаити в Силы по борьбе с бандитизмом для смещения фокуса на противодействие венесуэльскому "наркокриминалу", якобы подпитывающему оргпреступность в регионе", — пояснили в МИД РФ.

В нынешней тревожной ситуации с российской стороны "подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте". "Министры условились о дальнейшем тесном взаимодействии по двусторонней линии и координации шагов на международных площадках, прежде всего в ООН, в интересах обеспечения уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

И еще по теме. О том, как во внешней политике слова подкрепляются делом. Информация с новостной ленты вместо послесловия: "КАРАКАС, 30 сентября. /ТАСС/. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией".

А статья 14 этого договора, в частности, предусматривает, что Стороны совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности.

Остается надеяться, что укрепление региональной и глобальной безопасности в этом случае не востребует практического применения подобных механизмов, обойдясь испытанными дипломатическими форматами.

Тем временем Трамп распорядился прекратить все усилия по дипломатическому урегулированию отношений с Венесуэлой, пишет The New York Times. А Минюст США втайне составил юридическое заключение, которое оправдывает нанесение ударов по наркокартелям, сообщает CNN.

