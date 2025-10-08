В РВСН начались командно-штабные учения с Ужурским ракетным соединением

Маневры будут проводиться под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Командно-штабные учения с Ужурским ракетным соединением началось в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в рамках проведения контрольной комплексной проверки Омского ракетного объединения, проходящей в соответствии с планом подготовки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2025 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ужурским ракетным соединением", - сказали в ведомстве.

В Минобороны пояснили, что комиссия командования проверит слаженность действий военнослужащих соединения при выполнении задач по предназначению в ходе командно-штабного учения. Учения, добавили в министерстве, будут проводиться под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева.

В Минобороны уточнили, что основная цель учений - совершенствовать слаженность органов военного управления, оценить практические навыки командования и личного состава ракетного объединения и соединения, а также воинских частей в ходе подготовки и выполнения задач по предназначению.