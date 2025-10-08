Войти
Lenta.ru

Роботов-гуманоидов обрекли на провал

626
0
0
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Ученый Брукс предсказал полное исчезновение человекоподобных роботов

Пионер робототехники Родни Брукс рассказал, почему роботы-гуманоиды обречены на провал. Эссе «Почему современные гуманоиды не учатся ловкости» опубликовано на сайте исследователя.

Сооснователь компаний iRobot и Rethink Robotics, а также ученый Массачусетского технологического института (MIT) заявил, что ловкость является главной проблемой современных роботов. Брукс считает, что Tesla, Figure AI и другие фирмы вкладывают миллиарды в создание человекоподобных роботов, однако подобные машины никогда не смогут стать такими же ловкими и проворными, как человек.

Брукс заметил, что роботов можно научить с помощью больших языковых моделей (LLM) распознавать речь или анализировать изображения — потому что эти умения можно представить в виде структурированных наборов данных. Однако нельзя сделать машину подвижной и ловкой, просто показывая ей какие-то видеоролики. По словам исследователя, Tesla миллиардера Илона Маска заявляет о прорыве в создании роботов, однако «без чувствительных сенсорных датчиков и надежного ручного управления любая демонстрация возможностей становится не большим, чем шоу».

Брукс заметил, что передвигающиеся на двух ногах машины, при этом не обладающие ловкостью, станут опасными для людей. Как предсказал робототехник, в будущем люди откажутся от идеи, что робот обязательно должен быть похожим на человека, и машины останутся с колесами, сложными манипуляторами, присосками и камерами.

В начале октября Маск в соцсети Х показал, как разработанный компанией Tesla гуманоидный робот Optimus изучает приемы кунг-фу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РСД-10
Компании
iRobot
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
AI
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 19:18
  • 10766
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации