ЦАМТО

Кабулов: Россия не планирует размещать военные базы на территории Афганистана

564
0
0
Замир Кабулов
Замир Кабулов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 7 октября. Россия не планирует размещать свои базы и военных на территории Афганистана. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Абсолютно нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия выступает категорически против размещения военных баз третьих стран как на территории Афганистана, так и в сопредельных государствах. И у самой России таких планов и намерений не было, и нет", – сказал З.Кабулов журналистам по итогам заседания московского формата по Афганистану.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Персоны
Лавров Сергей
