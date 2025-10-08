Axios: США опасаются, что не смогут контролировать Tomahawk в руках Киева

По данным портала, Украина пока не знает, какое решение принял американский президент Дональд Трамп относительно поставок ракет, которые должны купить и оплатить страны НАТО

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Представители администрации президента США Дональда Трампа выражали обеспокоенность в последние недели в связи с неуверенностью в том, что они смогут контролировать использование Украиной крылатых ракет Tomahawk в случае их поставок Киеву. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.

По их словам, Киев пока не знает, какое решение принял Трамп относительно поставок ракет, которые должны купить и оплатить страны НАТО.

6 октября Трамп заявил, комментируя вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается.

Как предупредил президент РФ Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".