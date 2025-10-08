Войти
Еврокомиссар: разведка ФРГ получила данные о готовности России напасть на НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Разведка ФРГ якобы получила достоверные данные о готовности России напасть на НАТО, подтвержденные доказательствами. Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС считают, что вероятность такого развития событий очень велика.

В частности, такое мнение высказал журналистам польского издания Wyborcza.pl еврокомиссар по оборонным вопросам Андрюс Кубилюс.

По его словам, немецкие разведчики располагают информацией о том, что потенциальное нападение РФ на страны НАТО обсуждается в Москве на самом высоком уровне.

Я доверяю спецслужбам

- заявил еврочиновник.

Кубилюс считает, что Вооруженные силы России обладают достаточными возможностями, чтобы успешно атаковать Североатлантический альянс. Они хорошо адаптировались к изменившимся условиям и новым способом ведения боевых действий. А оборонная промышленность РФ способна выпускать оружие, технику и боеприпасы в достаточных объемах.

Поэтому сценарий с агрессией в отношении НАТО исключать нельзя

- к такому выводу пришел еврочиновник.

По его мнению, российское руководство чувствует свою силу. Кубилюс считает, что ослабить Россию могли бы только успехи украинской армии на передовой.

Комментируя недавние инциденты с дронами в разных странах Европы, еврокомиссар заявил, что таким способом российские военные якобы прощупывают слабые места в противовоздушной обороне ЕС. Но, по его словам, европейцы быстро разобрались, в чем тут дело.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Евросоюз
