Немецкое федеральное агентство статистики (аналог нашего Росстата) опубликовало данные о промышленном секторе ФРГ. Согласно опубликованным данным, немецкая промышленность показывает падение и по итогам августа. Показатели сокращения – 0,8%. И это притом, что эксперты в самой Германии, включая экспертный совет промышленников, прогнозировали августовский рост на 1,4% - как минимум на фоне значительного увеличения роста военных заказов.

О чём эта статистика свидетельствует?

Военная промышленность Германии действительно показывает внушительный рост с 2023 года. По ряду показателей он достигает 20% в годовом выражении. Основа этого роста – огромные вливания для производства оружия и боеприпасов, значительная часть которых уже отправилась и ещё отправится на «восточный фронт».

Средний рост военпрома ФРГ в том же августе превысил 1,6%. То есть, к концу года те же 20 процентов (плюс-минус) и будут.

Но если общие показатели немецкой промышленности скатились ещё на 0,8% даже при ощутимом росте в сфере ВПК, то означает это только одно: гражданский сектор немецкой промышленности, который всегда выступал локомотивом для всего ЕС, упал более чем на 1% за месяц. То есть, в годовом исчислении может «провалиться» на 10-12%, что для немецкой промышленности и экономики в целом просто немыслимое пике.

Эксперты считают, что это является лишним свидетельством роста издержек в промышленности Германии, включая постоянно высокие цены на энергоносители, плюс сокращение возможностей на рынках сбыта. Многие крупные компании ФРГ уже меняют прописку на американскую.

Можно, конечно, говорить, что «не нужно разглядывать соринку в чужом глазу». Но это банальная констатация факта – немецкая промышленность испытывает самые серьёзные трудности за последние десятилетия. Причём негативна и сама тенденция – сокращение промышленного сектора ФРГ продолжается.