ЦАМТО

Украина впервые с 2023 года получит от Словакии военную помощь

561
0
0
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль.
Источник изображения: AP Photo/ Evgeniy Maloletka

ЦАМТО, 7 октября. Словакия впервые после прихода к власти в 2023 году премьер-министра Роберта Фицо передаст Киеву военную помощь – Украина получит пять машин для разминирования "Божена", сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"Украина получит пять машин для разминирования "Божена" и другую технику от Словакии. Подписали с вице-премьер-министром, министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения", – цитирует "РИА Новости" Д.Шмыгаля.

Он уточнил, что словацкая сторона предоставит Украине эти машины, а также инженерную и строительную технику, средства медицинской эвакуации бесплатно.

Как напоминает агентство, с приходом к власти правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов Словакии были прекращены. В апреле 2024 года глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что Словакия продолжит помогать Украине в гуманитарной сфере и системами разминирования, а также продолжит предлагать Киеву реализацию совместных проектов в гражданской сфере.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Проекты
ОНД
