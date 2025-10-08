Войти
Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в области производства БЛА

Флаги Нидерландов и Украины
ЦАМТО, 7 октября. Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в области производства беспилотников, сообщил премьер королевства Дик Схоф.

Премьер Нидерландов 6 октября в рамках рабочего визита на Украину посетил завод, где реализуется проект по производству беспилотников "Линия дронов".

"Беспилотники играют все большую роль в современной войне. Адаптация к противнику имеет первостепенное значение, и времени на это остается все меньше... Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в области производства беспилотников, поскольку нам есть чему поучиться друг у друга", – цитирует "РИА Новости" Д.Схофа.

Как напоминает агентство, ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды подписали соглашения с эстонской компанией-разработчиком робототехники Milrem, нидерландскими компаниями по производству беспилотников DeltaQuad и аккумуляторов Tulip Tech для производства оборонной продукции на своем заводе в Борне.

Как отмечается на сайте нидерландского Минобороны, производимая на заводе в Борне продукция "укрепит не только вооруженные силы Нидерландов, но и Украины".

В июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тыс. дронов на сумму около 500 млн. евро. Сообщалось, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.

