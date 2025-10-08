Войти
В Польше оценили темпы поставок Су-34М

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости
Фото: Валентин Капустин / РИА Новости.

Defence24: ВКС России получили десять Су-34М в 2025 году

Воздушно-космические силы (ВКС) России могли получить более десяти истребителей-бомбардировщиков Су-34М в 2025 году. Темпы поставок самолетов оценило польское издание Defence24.

Как пишет автор, судя по имеющимся фотографиям, в ближайшую партию самолетов вошло два Су-34М. По его словам, примерно столько же бомбардировщиков было в прошлых партиях.

«Это означает, что в 2025 году российская боевая авиация получила в общей сложности уже десять бомбардировщиков Су-34М», — говорится в материале.

Издание напоминает, что в течение 2025 года ВКС России также передали несколько партий истребителей поколения 4++ Су-35С.

Ранее в октябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В сентябре западный журнал Military Watch Magazine назвал Су-34 важнейшим созданным Россией боевым самолетом. Эти самолеты способны применять различные средства поражения, включая авиабомбы ФАБ-3000 с модулем планирования.

