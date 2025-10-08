В Болгарию прибыла новая партия истребителей F-16 Блок.70

ЦАМТО, 7 октября. Минобороны Болгарии сообщило о прибытии 3 октября на 3-ю авиабазу ВВС страны (Граф Игнатьево) новой партии заказанных в США истребителей F-16 Блок.70 первой партии.

В церемонии встречи принял участие начальник генерального штаба ВС Болгарии адмирал Эмил Ефтимов и другие представители командования.

В Болгарию прибыли одноместный F-16C и двухместный учебно-боевой F-16D. Перелет из США осуществлялся под управлением американских пилотов. В настоящее время выполняются процедуры технической приемки и летных испытаний самолетов.

После прибытия новой партии общее число переданных ВВС Болгарии F-16 Блок.70 возросло до 4 ед. Как ожидается, до конца года в составе ВВС будет состоять 8 новых истребителей. Одновременно продолжаются поставки запасных частей и расходных материалов в рамках контракта.

Как сообщил в ходе мероприятия Э.Ефтимов, в настоящее время реализуется масштабный процесс модернизации ВВС, включающий поставку новых самолетов, первого зенитного ракетного комплекса и подготовку к покупке дополнительных ЗРК в рамках механизма SAFE. Кроме того, Минобороны Болгарии находится на завершающей стадии заключения контракта на поставку трехкоординатных РЛС.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 1,673 млрд. долл. в мае 2019 года.

После одобрения в августе 2019 года контрактов на поставку самолетов, сопутствующего оборудования и боеприпасов правительством и парламентом, Минобороны Болгарии перечислило Агентству по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) платеж в размере 1,2 млрд. долл.

Предполагалось, что первые самолеты будут поставлены в середине 2023 года, но из-за пандемии COVID-19 график был сорван.

Первый F-16 был официально передан Министерству обороны Болгарии на предприятии Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина) 31 января 2025 года. Этот самолет 2 апреля прибыл в Болгарию, а 13 апреля был официально принят на вооружение. Второй истребитель был поставлен в июне 2025 года.

Предполагается, что начальная готовность истребителей к боевому применению будет достигнута в 2026 году.

В апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 дополнительных истребителей F-16C/D Блок.70, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Как было заявлено, полная стоимость этого заказа может составить до 1,673 млрд. долл.

Правительство и парламент Болгарии одобрили пакет международных соглашений на закупку в США второй партии истребителей F-16 в конце 2022 года. Общая стоимость трех контрактов на поставку восьми дополнительных F-16C/D Блок.70, вооружений и оборудования составила 1,296 млрд. долл. Ожидается, что поставка второй партии будет выполнена, начиная с 2027 года.