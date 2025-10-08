Войти
«Поразила множество ракет «Искандера»: замечена улучшенная версия С-125 Newa-SC

Источник изображения: topwar.ru

С-125 на вооружении Польши

В сети замечены фотографии зенитно-ракетного комплекса С-125, по всей видимости, прошедшего в Польше модернизацию до уровня Newa-SC. На ЗРК, а точнее на станцию наведения ракет СНР-125, нанесены схематичные изображения целей, которые, как уверял расчёт, были поражены огнём из него: на РЛС фигурируют многочисленные маркеры, отображающие крылатые и баллистические ракеты, в частности, «множество ракет «Искандера».

«Нева», разработанная в конце 1950-х годов в СССР, изначально была предназначена для уничтожения самолётов на дальности до 25 км и высоте 18 км. Версия SC (расшифровывается как «самоходная, цифровая») представляет собой глубокую польскую модернизацию, которая проводилась на местных мощностях со второй половине 1990-х годов.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе усовершенствования повысилась огневая мощь ЗРК, улучшилась мобильность комплекса, были установлены средства кондиционирования. Ключевым элементом стала замена аналоговых компонентов на цифровые, что, в частности, привело к повышению помехоустойчивости. Главным внешним отличием польской модернизации является использование шасси гусеничной БРЭМ WZT-1.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее Польша не сообщала о поставках ЗРК Newa-SC для ВСУ. Как утверждается, первые фото с этой версией на Украине были сделаны ещё в 2023 году.

