В РФ разработали дронопорт "Секира" для воздушного запуска БПЛА самолетного типа

Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Система позволит сэкономить до 20% заряда аккумулятора, сообщили в Центре беспилотных систем и технологий

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Компания "Кингпро" (резидент ЦБСТ) создала систему воздушного старта для беспилотного летательного аппарата самолетного типа, которая позволяет сэкономить до 20% заряда аккумулятора. Об этом ТАСС сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

Там уточнили, что новый комплекс, получивший название "Секира Призрак", состоит из мультироторного дрона "Секира" и БПЛА самолетного типа "Призрак". "Мультироторный дрон поднимает на высоту БПЛА самолетного типа, и тот стартует прямо в воздухе - новый подход не только позволяет экономить до 20% энергии заряда аккумулятора, которая затрачивается при взлете, но и делает сам процесс запуска более безопасным. В то же время летающий дронопорт после запуска может выполнять функцию ретранслятора", - говорится в сообщении.

По данным разработчиков, дальность запускаемого с платформы беспилотника "Призрак" составляет до 120 км, масса его полезной нагрузки в виде боевой части - до 3 кг.

Как отметил генеральный директор и сооснователь компании "Кингпро", первые поставки серийных систем бойцам в зоне СВО, ожидающим такие системы для запуска со скрытых точек, могут начаться в течение нескольких месяцев.

"Кингпро" - московская компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных авиасистем, ПО для управления и планирования полетов, а также специализированных решений с применением искусственного интеллекта.

Центр беспилотных систем и технологий - автономная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в развитии высокотехнологичных проектов. Организация объединяет научные и инженерные команды, финансовые и государственные структуры в программах, которые повышают обороноспособность РФ, способствуют развитию передовых технологий. АНО ЦБСТ создана в 2024 г. 

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
