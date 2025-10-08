Морские БАРСы: отряды резервистов учат бороться с безэкипажными катерами

Также бойцы этих подразделений отрабатывают действия по обороне побережья

В отрядах БАРС, где готовят резерв для армии, начали обучать борьбе с безэкипажными катерами и малоразмерными плавсредствами. Также бойцы этих подразделений отрабатывают действия по обороне побережья и уничтожению морских десантов вероятного противника. Эксперты отмечают, что подготовленные к борьбе с БЭКами бойцы нужны во всех приморских регионах страны.

Морской резерв

Занятия по борьбе с БЭКами и малоразмерными быстроходными плавсредствами проводятся в рамках курса боевой подготовки по противодействию угрозам с морских направлений и ведению обороны прибрежной зоны. В частности, на полигонах Балтийского флота уже прошли учения отряда БАРС-39 из Калининграда (расшифровывается как Боевой армейский резерв страны), где отрабатывались такие задачи, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости/Павел Львов Источник изображения: iz.ru

При отработке действий были задействованы все штатные системы вооружения, включая артиллерийские, отметили собеседники издания.

Справка «Известий» Отряды БАРС созданы для подготовки и обучения резервистов для Российской армии. Они формируются на добровольной основе. Сначала БАРСы обеспечивались стрелковым вооружением, 82- и 120-миллиметровыми минометами, противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами. Затем отряды получили более тяжелые системы вооружения, включая артиллерийские, бронетехнику и беспилотники. В СВО принимали участие больше трех десятков отрядов БАРС, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе боев на Украине.

Нововведение особо актуально для добровольческих отрядов резервистов в приморских регионах, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Появление БАРСа, который мог бы бороться с морскими десантами и БЭКами в Калининградской области — важный шаг, — считает эксперт. — Этот регион — эксклав, он не имеет сухопутных границ с основной территорией России, а также с дружественной нам Белоруссией. Он граничит с Польшей и Литвой, которые состоят в НАТО и относятся к нашей стране крайне недружественно. На Калининградскую область сейчас оказывается сильное давление и со стороны других стран, входящих в Североатлантический альянс. Поэтому там нам надо быть готовым к любым провокациям.

Солдаты НАТО во время учений в Балтийском море Источник изображения: Фото: Global Look Press/Jens BÃ¼ttner

Обучение резервистов отражению атак БЭКов или морских десантов необходимо и в других приморских регионах России, отметил эксперт.

— Например, Кольский полуостров имеет большое по своей протяженности побережье, где расположены наши военно-морские базы, и оно тоже требует защиты, — отметил Дмитрий Болтенков. — Обученные отряды резервистов, готовые по команде усилить охрану портов, важных объектов или участков побережья, там будут очень кстати. То же самое можно сказать и о зоне ответственности других наших флотов и Каспийской флотилии.

Отряды БАРС в случае осложнения ситуации — это третья линия обороны, отметил военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин.

— Первыми удар будут принимать армия и флот, затем — подразделения Росгвардии, которые получили тяжелую технику, тем самым серьезно расширив свои боевые возможности, — объяснил он. — Обученные бойцы БАРСов будут полезны при проведении операций разного масштаба. Они смогут усилить существующую охрану того или иного прибрежного объекта, обезопасив его от ударов БЭКов. Помогут и при борьбе с небольшими морскими десантными подразделениями или диверсантами — так действовали наши истребительные отряды в 1941 году.

Противодиверсионный катер «Грачонок» Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Особенно эффективны при борьбе с безэкипажными катерами и малоразмерными быстрыми плавсредствами будут подразделения БПЛА БАРСов — они уже действуют в приграничных регионах страны, отметил эксперт.

— В Крыму отряды добровольцев уже отражают удары БЭКов противника, — отметил он. — Для поиска безэкипажных катеров и их поражения применяют дроны разных конструкций. Последние события показали, что особенно эффективны при борьбе с противником «Ланцеты», а также ряд других дронов — их точность и мощность боевой части позволяют уничтожить БЭК.

Подразделения беспилотников ВМФ, армии и БАРСов в Крыму уже доказали свою эффективность в борьбе с БЭКами противника, отмечают эксперты. Их командиры и личный состав могут передать свой опыт резервистам из других приморских регионов, считают они.

Дроны под прицелом

Сейчас ВМФ России уделяет борьбе с морскими дронами самое пристальное внимание. «Известия» писали, что на военно-морских базах создаются пункты управления противороботовой защитой. С них будут управлять отражением атак воздушных и морских дронов. По периметру отдельных военно-морских баз уже установлены спаренные зенитные установки ЗУ-23-2 для уничтожения БПЛА и БЭКов. На учениях надводных сил ВМФ в последнее время отрабатывали навыки по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками.

Зенитная установка ЗУ-23-2 Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Кроме того, в составе ВМФ России были созданы поисково-штурмовые группы, отвечающие за охрану пунктов базирования кораблей с воздуха. «Известия» писали, что они патрулируют военные и стратегически важные объекты на вертолетах. Группы состоят из матросов и офицеров отрядов противодиверсионных сил и средств (ПДСС). В каждой из них — два пулеметчика и один страхующий. На их вооружении стоят пулеметы калибра 7,62. Опыт СВО показал, что такого оружия достаточно, чтобы уничтожить или как минимум обездвижить БЭК. Группы действуют на вертолетах Ка-27, Ка-29 и Ми-8.

На учениях бойцы отрабатывают навыки стрельбы с вертолета с зависания и в движении по морским целям. Причем стрельба ведется по надводным катерам, имитирующим реальные безэкипажные катера, совершающие сложные маневры.

Богдан Степовой