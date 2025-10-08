Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине

Президент США подчеркнул, что не стремится к эскалации конфликта

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил в контексте вопроса о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

"Я не добиваюсь эскалации", - сообщил он журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

"Я вроде бы принял решение. В целом", - ответил американский лидер на вопрос о том, будут ли упомянутые ракеты переданы Киеву. Он не пояснил, в чем именно заключается это решение.

"Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают, - подчеркнул Трамп, имея в виду то, как украинская сторона стала бы применять эти ракеты. - Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом". "Я бы задал определенные вопросы", - добавил президент.

Говоря о конфликте на Украине, он отметил: "Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Кстати, думаю, с обеих сторон". "В ситуации с войной России и Украины никто не смотрится хорошо. Никто", - полагает Трамп.

Возможность поставок Tomahawk Киеву

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября заявил, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Он также отметил, что окончательное решение примет Трамп. 14 июля американский лидер сообщил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.

Американский портал Axios 26 сентября проинформировал, что Трамп в прошлом ответил отказом на запрос о поставках Tomahawk для их последующей передачи Киеву. В материале отмечалось, что, по сведениям источника, это была единственная оружейная система в списке, которую хозяин Белого дома отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях.