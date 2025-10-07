Китай запускает первые коммерческие подводные центры обработки данных с экономией 90% энергии на охлаждение

Новые серверные комплексы у берегов Шанхая охлаждаются океаническими течениями и питаются от ветровых электростанций

В Китае близ Шанхая компания Highlander совместно с государственными строительными предприятиями запускает уникальный подводный центр обработки данных — первый коммерческий проект такого рода в мире. Серверы, помещённые в защищённый стальной капсулообразный модуль, будут охлаждаться естественными потоками морской воды, что позволяет снизить энергозатраты на охлаждение почти на 90% по сравнению с традиционными дата-центрами на суше.

Установка планируется к запуску уже в середине октября и станет частью государственной инициативы по снижению углеродного следа отрасли информационных технологий. Электропитание подводного комплекса будет обеспечиваться почти полностью (более 95%) от расположенных рядом ветровых электростанций.

Проект решает ключевые инженерные задачи, такие как защита серверов от коррозии морской воды с помощью покрытия со стеклянными чешуйками, а также обеспечение доступа для технического персонала через конструкцию с лифтом к надводному отсеку.

Такие подводные решения рассматриваются как дополнение к традиционным наземным центрам, которые смогут обслуживать узкие сегменты рынка, снижая при этом энергетические затраты и экологическую нагрузку.

Критики проекта отмечают, что остаются вопросы влияния выделяемого тепла на окружающие морские экосистемы. В то время как независимые исследования 2020 года не выявили критического повышения температуры в зоне тестирования, масштабирование подводных дата-центров может привести к увеличению теплового загрязнения, требующему дополнительного изучения.