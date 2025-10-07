Войти
К Луне отправится российский автоматический аппарат с луноходом

К Луне отправится российский луноход

По словам Анатолия Петруковича, руководящего Институтом космических исследований РАН, до 2036 года к Луне отправятся шесть российских автоматических станций. Причем одна из них будет нести лунный ровер тяжелого класса.

Дорожная карта отечественной лунной программы на сегодняшний день выглядит следующим образом:

  • «Луна-26» — старт в 2028 году;
  • «Луна-27.1» — старт в 2029 году;
  • «Луна-27.2» — старт в 2030 году;
  • «Луна-29» — старт в 2032 году;
  • «Луна-28» — старт в 2034 году;
  • «Луна-30» с луноходом — старт в 2036 году.

Напомним, станция «Луна-25», которую запустили в конце лета 2023 года с площадки на космодроме «Восточный» и которая должна была добраться до южного полюса Луны, была потеряна — один из маневров на орбите завершился критическим сбоем и в итоге аппарат разбился.

Макс Антонов

