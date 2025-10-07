«Северную верфь» за пять лет серьезно модернизируют

«Северную верфь» серьезно модернизируют

На судостроительном заводе «Северная верфь» готовятся к проведению кардинальной модернизации предприятия, которая приведет к значительному увеличению его мощности и даст возможность строить новые типы судов, ранее не производившихся на отечественных судоверфях.

В частности площадь «Северной верфи» расширится до 100 гектаров, что позволит создать новые стапельные пространства и в дальнейшем строить крупнотоннажные суда. Сама верфь перейдет к блочно-модульной сборке, являющейся общемировым стандартом, но в России она только появляется. Такая методика подразумевает формирование судов из крупных блоков массой до 900 тонн, уже окрашенных и наделенных необходимым оборудованием, которые остается только соединить — это резко сокращает сроки постройки судов.

Благодаря новому крытому сухому доку с кранами грузоподъемностью до 1000 тонн на «Северной верфи» работы можно будет вести при любых погодных условиях без приостановки технологического процесса. Причем российские судостроительные заводы такие доки до этого не получали. Также в планах возведение еще двух крытых эллингов, насыщение производственных цехов обновленным оборудованием, включая автоматизированные линии для выполнения плоских секций с новейшими дробеструйно-окрасочными боксами, а также собственные машиностроительные и гальванические производства. Что интересно, генеральный план обновления «Северной верфи» включает даже футбольное поле, размещенное на крыше производственного здания.

Обновление стартует в текущему году и продлится до 2030 года, новые мощности будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, а существующие заказы станут выполняться параллельно.

Макс Антонов