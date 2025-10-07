Войти
Залужный признал, что Украина не смогла использовать весь потенциал HIMARS

Валерий Залужный
Валерий Залужный.
Источник изображения: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Залужный: ВСУ не раскрыли потенциал HIMARS из-за нехватки разведданных Запада

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли использовать весь потенциал американских систем HIMARS из-за нехватки разведданных Запада. Об этом написал экс-главком ВСУ Валерий Залужный в статье для украинского портала «Милитарный».

"Как оказалось, именно космические возможности придают критическое значение для целеуказания, навигации и связи, обеспечивая эффективность ракетных ударов", - заявил он в материале.

Кроме того, по словам Залужного, из-за зависимости украинской армии от поддержки в сфере космических технологий, теперь украинцам будет сложнее разработать свои собственные.

Бывший главнокомандующий ВСУ также выразил мнение о том, что стратегическое значение систем HIMARS существенно уменьшилось.

В середине сентября текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США в рамках первых партий военных поставок, обеспеченных за счет государств НАТО, предоставили Украине ракеты для систем ПВО Patriot и HIMARS.

17 сентября первые партии военных поставок от Соединенных Штатов, оплаченные странами НАТО, отправились на Украину.

Ранее Залужный назвал важнейший показатель отставания ВСУ.


Анна Кабанова

