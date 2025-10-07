Украина рассчитывает получить от Словакии машины для разминирования

Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от Словакии 5 машин для разминирования

Украина рассчитывает получить от Словакии пять машин для разминирования Bozena. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Подписали с вице-премьер-министром, министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения», - написал он.

Шмыгаль добавил, что словацкая сторона предоставит Украине эти машины, а также инженерную и строительную технику.

До этого министр обороны Украины заявил, что в случае продолжения боевых действий Украине потребуется не менее $120 млрд в 2026 году. Он отметил, что даже в случае прекращения военных действий, для поддержания армии в состоянии готовности к возможной новой агрессии потребуется сумма, не намного меньшая.

2 сентября газета The New York Times писала, что Украина вынуждена рассчитывать на собственные силы для гарантий безопасности из-за сокращения американской военной помощи и неопределенности западных обещаний.

Ранее сообщалось, что Канада и Киев начнут совместно производить военную технику и оружие.

Михаил Миронов