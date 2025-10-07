Войти
США могут купить у Украины технологии производства дронов

Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Mariam Zuhaib/AP

Semafor: США планируют заключить сделку по передаче Украиной технологий дронов

Соединенные Штаты Америки готовятся заключить сделку с Украиной, в рамках которой Киев передаст Вашингтону технологии в области производства дронов. Об этом пишет портал Semafor.

"США готовят оружейную сделку с Украиной, в рамках которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону, а не наоборот", - говорится в материале.

По данным портала, речь идет о дронах. Журналисты отметили, что в настоящее время украинские чиновники уже находятся в Вашингтоне для обсуждения сделки на миллиарды долларов.

3 октября американская газета The Wall Street Journal также сообщила, что в данный момент Украина и США готовятся заключить историческое соглашение, которое подразумевает, что Киев поделится с Вашингтоном своими технологиями производства БПЛА. По данным издания, Вашингтон на протяжении нескольких лет оказывают негласную поддержку производству беспилотников в республике.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине разведданные и ракеты для ударов вглубь России.


Александр Афонин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
07.10.2025 11:54
Что уж в этих то дронах и сложного чтоб США так бы унижались.
