Немецкий концерн поставит Киеву тысячу военных грузовиков

Источник изображения: Радко Паунов/bektivno.bg

FAZ: немецкий концерн Daimler Truck поставит Киеву тысячу грузовиков для ВСУ

Концерн Daimler Truck из Германии произведет порядка тысячи грузовиков Zetros для военных нужд Украины. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

"В будущем около 1000 новых военных грузовиков Zetros будут задействованы на Украине . Daimler Truck получил заказ на производство четырехзначного числа этих военных грузовиков для правительства в Киеве", - указано в материале.

Отмечается, что к настоящему моменту концерн поставил Украине свыше 200 таких грузовиков. Новую партию машин планируют покрыть камуфляжной краской. Их будут использовать для эвакуации раненых, а также транспортировки солдат и топлива.

Издание добавляет, что пока оборонное направление приносит Daimler Truck всего около €54,1 млрд, и это 1% от общего оборота, однако концерн планирует удвоить этот показатель в течение ближайших пяти лет.

Накануне в другой европейской стране, Нидерландах, прошла акция против поставок оружия Украине. Участники демонстрации принесли с собой плакаты с надписями "Нет оружию ради мира!", "Нет войне с Россией!", "Прекратите помогать Украине и Израилю!".

Ранее в США рассказали, как может начаться война с Россией.


Дмитрий Архипов

Страны
Германия
Израиль
Нидерланды
Россия
США
Украина
Компании
Daimler AG
