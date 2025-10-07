Войти
Газета.ru

Генштаб ВСУ анонсировал создание нового рода войск

633
0
0
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генштаб ВСУ предложил создать киберсилы в украинской армии

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) может появиться новый род войск - киберсилы. Об этом сообщили в Telegram-канале генерального штаба ВСУ.

"В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве", - говорится в сообщении ведомства.

В генштабе добавили, что законопроект о создании подобного рода войск будет рассмотрен в Верховной раде в первом чтении 7 октября. Разработкой документа занималась рабочая группа, в состав которой вошли специалисты генерального штаба украинской армии.

О планах по созданию киберсил в качестве отдельного рода войск в Генштабе ВСУ заявили в октябре прошлого года. Тогда представители сил обороны страны обсудили соответствующий проект концепции. В этом обсуждении также приняли участие народные депутаты, представляющие комитет Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки. Проект создания отдельного рода войск получил высокую оценку со стороны экспертов.

Ранее в генштабе ВСУ раскрыли сумму, которую Украина тратит в сутки на конфликт с РФ.


Александр Афонин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 19:21
  • 2
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 07.10 19:08
  • 10751
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.10 18:53
  • 0
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 07.10 18:11
  • 2
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации
  • 07.10 14:22
  • 142
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 07.10 14:07
  • 0
Нам надо выжить
  • 07.10 11:54
  • 1
США могут купить у Украины технологии производства дронов
  • 07.10 04:07
  • 1
Комментарий к "Пропущенный вызов"
  • 06.10 16:58
  • 1
Пропущенный вызов
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет