Полный «вынос». Почему России надо продолжать бить по энергообъектам на Украине

Полковник Ходаренок: полное уничтожение объектов энергетики Украины приблизит конец СВО

За последнее время российские военные нанесли по территории Украины несколько массированных ударов. Целями были объекты энергетики и топливного комплекса, а также коммуникации. Стоит ли думать о гуманности при подобных операциях и как эти атаки могут приблизить окончание военных действий, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Гуманно ли это?

Мнения и оценки по поводу этих ударов даже внутри российского экспертного сообщества разошлись. Некоторые бывшие политики и военачальники (в частности, генерал Александр Руцкой) посчитали негуманным лишать самые широкие слои населения на Украине электричества, воды, тепла и канализации, тем более накануне предстоящей зимы (которая может быть на этот раз и морозной). И это якобы настраивает украинское общество против России.

В этой связи напомним некоторые прописные истины ведения вооруженной борьбы, главная из которых в том, что введение принципа умеренности в боевые действия и операции является стратегической ошибкой воюющей стороны и к положительным результатам, как правило, не приводит.

Самый яркий пример последнего времени - боевые действия в секторе Газа. Армия обороны Израиля последовательно сносит всю инфраструктуру на территории противника практически под ноль. В Генштабе ЦАХАЛ вполне справедливо полагают, что никаким другим путем добиться результата в подобном вооруженном противостоянии нельзя.

Безусловно, существуют обычаи и правила ведения войны, есть нормы международного гуманитарного права. Под их защиту, согласно Женевским конвенциям, подпадают больницы, школы, гражданские лица, сотрудники гуманитарных организаций и безопасные маршруты доставки экстренной помощи.

Существуют и запрещенные виды оружия и боеприпасов. Во время ведения боевых действий воюющим сторонам следует заботиться о том, чтобы, по возможности, не пострадали религиозные здания, научные и благотворительные организации, культурные центры, а также госпитали, памятники истории и места сбора раненых и больных, если только эти сооружения не используются в военных целях.

Нужны систематические удары

Однако удары по объектам энергетики, топливно-энергетического комплекса и коммуникациям под нормы международного гуманитарного права не подпадают. Что же касается общего настроя украинского общества против России, то последние массированные удары ВС РФ практически ничего не изменят в тех приступах русофобии, которым перманентно подвержены практически все слои населения Незалежной.

А вот полный «вынос» объектов энергетики Украины может существенно приблизить окончание военных действий. Прекращение подачи электроэнергии приведет к парализации функционирования предприятий ОПК сделает невозможным доставку вооружения, военной техники и материальных средств по железной дороге с помощью локомотивов на электротяге, а также ремонт вооружения.

В этом плане могут быть и возражения - а как же атомные электростанции на Украине, которые обеспечивают выработку значительного объема энергии? Безусловно, огневые удары по украинским АЭС наноситься не будут, но остаются пути передачи этой энергии возможным потребителям - линии электропередач, подстанции, трансформаторы.

Неуступчивость киевских политиков на всех последних мирных переговорах объясняется только одним - Киев еще не потерпел тех военных поражений и сокрушительных ударов по экономике страны, которые сделали бы невозможным дальнейшее продолжение вооруженной борьбы.

Нельзя исключать и того, что продолжительные и систематические удары по украинским генерирующим мощностям могут приблизить время подписания документов по мирному урегулированию конфликта.

Однако следует учесть и то обстоятельство, что Украина может усилить интенсивность аналогичных ударов по объектам ТЭК на территории России. А это означает, что требования к эффективности ПВО страны и объектов Вооруженных сил должны быть существенно пересмотрены.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок