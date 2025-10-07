Насколько США отстают от России по ледоколам? (The Economist, Великобритания)

The Economist: США существенно отстают от России по количеству ледоколов

Для эффективного противостояния России и Китаю на Крайнем Севере США предстоит расширить свой ледокольный флот, пишет The Economist. Помочь им может Финляндия, у которой есть богатый опыт в ледокольном судостроении.

В неприметном здании-коробке близ доков Хельсинки финские инженеры испытывают конструкции ледоколов. Ваш покорный слуга дрожит от холода, стоя на краю гигантского бассейна со льдом. Воет сирена. Модель корабля длиной в три метра устремляется вперед, раскалывая своим оранжевым носом ледяную толщу.

“Можно сказать, что лед — это загадка”, — говорит Яри Хурттиа из Aker Arctic, ведущего финского производителя ледоколов. Однако финны ее почти разгадали. Финские компании спроектировали четыре пятых и построили более половины ледоколов во всем мире. Конкуренция в Арктике обостряется, и это не ускользнуло мимо внимания президента США. В июне Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Финляндией о закупке 15 ледоколов. Ранее он размышлял о приобретении ни много ни мало 40 штук — “и притом больших”. Чтобы противостоять России и Китаю на Крайнем Севере, Америке предстоит расширить свой ледокольный флот. И если она хочет сделать это поскорее, без помощи Финляндии ей не обойтись.

Финский опыт во многом обусловлен суровой необходимостью. Финляндия — единственная в мире страна, чьи порты могут полностью замерзнуть зимой, и ей нужны ледоколы, чтобы поддерживать судоходство на Балтике. С момента постройки в 1930-х годах своего первого дизель-электрического ледокола Sisu (Sisu — важная особенность национального характера и одно из слов-символов Финляндии, представляет сложное и противоречивое сочетание выдержки, воли и упорства переходящего в упрямство, выносливости, стойкости, настойчивости, мужества, смелости и прямолинейности. — Прим. ИноСМИ), страна развила обширную отрасль, простирающуюся от проектных бюро до верфей. Финляндия оттачивала свои умения на протяжении всей холодной войны и периода неприсоединения, строя ледоколы для России. Это сотрудничество прервалось в 2022 году с началом спецоперации Кремля на Украине. В следующем году Финляндия вступила в НАТО. Теперь ее верфи хотят строить корабли для Запада.

Развитая промышленность страны помогла ей занять свою нишу. Для работы в экстремальных условиях ледоколам нужны толстые корпуса, мощные двигатели и сложные системы контроля вибрации и защиты от обледенения. Большинство из них изготавливаются на заказ — а это означает, что для серийного производства, налаженного для гигантских верфей Восточной Азии, они не подходят. Асимметричный корпус спасательного судна “Балтика”, построенного для России в 2014 году, позволяет ему двигаться боком и прокладывать во льдах путь 50-метровой ширины. Другие корабли могут использоваться в качестве сухогрузов, нефтяных танкеров или судов обеспечения.

Контраст с Америкой просто разителен. Входящая в состав Вооруженных сил США Береговая охрана утверждает, что ей нужно около десяти полярных ледоколов. На данный момент их у нее всего три. Последнее судно, построенное американским правительством для береговой охраны, “Хили” (в честь капитана Службы доходов США Майкла Хили. — Прим. ИноСМИ), было сдано в 1997 году. Строительство новых судов откладывается, а бюджеты растут. Первый новый ледокол планировался в 2024 году, однако прибудет не раньше 2029 года и обойдется в 1,9 миллиарда долларов. Новейший ледокол Финляндии Polaris был построен за три года за 125 миллионов евро (147 миллионов долларов). Да, он меньше, чем хотелось бы Америке, — но это живое доказательство того, что Финляндии по силам строить ледоколы быстро и дешево.

Разговоры об отставании от России, чей флот насчитывает около 50 ледоколов, включая атомные гиганты, преувеличены. Огромное северное побережье России при населении Заполярья свыше двух миллионов человек — залог того, что ей всегда будет нужно больше ледоколов, чем Америке. Подлинную тревогу вызывает разрыв между реальными возможностями береговой охраны США и той ролью, которая ей отводится в обеспечении безопасности в Арктике. Россия и Китай уже включились в борьбу за северные широты, и загруженность морских путей растет. “Америке удавалось обходиться без большого количества ледоколов, потому что через Берингов пролив проходило очень мало судов, — объясняет бывший военно-морской атташе американского посольства в Хельсинки Питер Рыбски. — Но ситуация быстро меняется”. В августе два китайских ледокола прошли близ шельфа у берегов Аляски, на который претендуют США. Береговая охрана отрядила для наблюдения за ними “Хили”. В дальнейшем подобные провокации могут участиться.

Америка рассчитывает восполнить этот пробел с помощью Финляндии. Мистер Трамп впервые заговорил о покупке ее судов еще на первом президентском сроке. В 2024 году администрация Байдена подписала так называемый “Ледокольный пакт” с Канадой и Финляндией под аббревиатурой ICE (“лед”) о расширении возможностей. В августе верфь в Хельсинки приступила к строительству первого судна по этой программе — ледокола Polar Max для Канады. Финские корабелы разработали проекты для береговой охраны США и с нетерпением ждут, когда администрация Трампа разместит заказ. Правительство Финляндии тоже на это надеется. “У нас достаточно возможностей для строительства этих судов, — заключил замминистра иностранных дел Финляндии Паси Раяла. — В наших интересах, чтобы наши союзники обладали арктическим потенциалом”.

Рыбски считает, что финские верфи могли бы принести ощутимую выгоду Америке уже в этом десятилетии. Но есть и свои подводные камни. Например, противодействие американских верфей, которые видят в президенте своего заступника. Или законы о закупках, которые требуют, чтобы военные суда непременно строились в Америке, — хотя по соображениям национальной безопасности их можно отменить. Во всяком случае, одно то, что Трамп готов пренебречь своими протекционистскими замашками, говорит о том, что он осознал настоятельную необходимость расширить арктический флот береговой охраны.