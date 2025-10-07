Войти
Названо условие для превосходства Су-57 над F-35

Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

TNI: Су-57 превзошел бы F-35 при достаточных темпах производства

Российский истребитель пятого поколения Су-57 может превзойти американские F-35 Lightning II, однако для реализации преимуществ самолета нужны достаточные темпы производства. Условие для превосходства над американским истребителем назвало издание The National Interest (TNI).

Автор отметил, что Су-57 разрабатывали с учетом известных данных об американских самолетах пятого поколения F-22 и F-35. При этом истребители России и США значительно отличаются из-за различных доктрин применения авиации и философии разработки.

В публикации подчеркнули, что теоретически Су-57 совмещает скрытность F-22 и универсальность F-35 с маневренностью, присущей российскому Су-35. Однако Су-57 может уступать американским самолетам по уровню малозаметности. При этом возможное отставание компенсируют эффективные средства радиоэлектронной борьбы и сверхманевренность.

Как пишет издание, благодаря мощным двигателям с управляемым вектором тяги Су-57 демонстрирует исключительную маневренность. Она позволяет превосходить в ближнем воздушном бою американские аналоги. При этом на Западе давно отошли от этой доктрины, обучая пилотов избегать близкого контакта.

В материале подчеркнули, что из-за задержек в производстве на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России остается относительно небольшое количество Су-57, которое не позволит в полной мере раскрыть потенциал самолета. «В отличие от этого, США поставили более тысячи истребителей F-35, что является абсолютным преимуществом в количественном отношении, которое на данный момент делает сравнение с качеством спорным», — говорится в публикации.

В апреле журнал TNI писал, что ВКС России получили два усовершенствованных Су-57. Издание обратило внимание на снимки самолетов с бортовыми номерами «красный 25» и «красный 26», которые могут относиться к машинам новых серий.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
