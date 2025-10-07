Войти
Военное обозрение

Офицер ВСУ: Русские стали чаще сбивать дроны, так как Израиль продал им РЛС RADA

728
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В одном из эфиров на Украине был затронут вопрос снижения эффективности украинских дронов-разведчиков. По словам командира одного из полков ВСУ Олега Гуйта, российские войска стали гораздо чаще сбивать украинские БПЛА, осуществляющие разведку. Прочём обвинил в этом украинский офицер Израиль.

Гуйт:

Причина в том, что Израиль продал России свои радары RADA. С их помощью можно обнаружить дроны-разведчики.

По словам украинского военнослужащего, сначала Израиль продал такие радары Украине:

Но прошло всего полгода, и они продали такие же радары России. Теперь русские чаще сбивают наши БПЛА.

RADA – мобильные радиолокационные станции от одноимённой израильской компании. Их можно использовать и стационарно, но чаще всего они устанавливаются на военную технику. Такие радары способны обнаруживать различные типы дронов и ракет, а также миномётные мины и артиллерийские снаряды, выпускаемые противником. RADA используется как часть израильской системы «Железный купол». С их помощью ЦАХАЛ определял полёт, например, ракет, которые выпускались ХАМАС с территории сектора Газа.

Также РЛС RADA состоит на вооружении армии США.

О том, что Израиль продал такие РЛС России, официально не сообщалось ни израильской стороной, ни российским оборонным ведомством.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
Железный купол
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 19:21
  • 2
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 07.10 19:08
  • 10751
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.10 18:53
  • 0
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 07.10 18:11
  • 2
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации
  • 07.10 14:22
  • 142
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 07.10 14:07
  • 0
Нам надо выжить
  • 07.10 11:54
  • 1
США могут купить у Украины технологии производства дронов
  • 07.10 04:07
  • 1
Комментарий к "Пропущенный вызов"
  • 06.10 16:58
  • 1
Пропущенный вызов
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет