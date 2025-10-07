Офицер ВСУ: Русские стали чаще сбивать дроны, так как Израиль продал им РЛС RADA

Источник изображения: topwar.ru
В одном из эфиров на Украине был затронут вопрос снижения эффективности украинских дронов-разведчиков. По словам командира одного из полков ВСУ Олега Гуйта, российские войска стали гораздо чаще сбивать украинские БПЛА, осуществляющие разведку. Прочём обвинил в этом украинский офицер Израиль.
Гуйт:
По словам украинского военнослужащего, сначала Израиль продал такие радары Украине:
RADA – мобильные радиолокационные станции от одноимённой израильской компании. Их можно использовать и стационарно, но чаще всего они устанавливаются на военную технику. Такие радары способны обнаруживать различные типы дронов и ракет, а также миномётные мины и артиллерийские снаряды, выпускаемые противником. RADA используется как часть израильской системы «Железный купол». С их помощью ЦАХАЛ определял полёт, например, ракет, которые выпускались ХАМАС с территории сектора Газа.
Также РЛС RADA состоит на вооружении армии США.
О том, что Израиль продал такие РЛС России, официально не сообщалось ни израильской стороной, ни российским оборонным ведомством.