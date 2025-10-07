Космонавт Матвеев: летчики из Индии прошли подготовку в РФ и готовы к полету

Денис Матвеев отметил, что он не видит "никаких препятствий для выполнения поставленной задачи в рамках национальной пилотируемой программы"

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 октября. /ТАСС/. Индийские летчики прошли хорошую подготовку в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) и готовы совершить собственный пилотируемый полет в космос. Об этом заявил ТАСС Герой России, летчик-космонавт Денис Матвеев, принявший участие в состоявшемся в Русском доме в Нью-Дели мероприятии, посвященном 68-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли "Спутник-1".

Матвеев отметил, что он не видит "никаких препятствий для выполнения поставленной задачи в рамках национальной пилотируемой программы", которую Индия намерена реализовать в ближайшее время. Четверо членов первого индийского космического экипажа ранее прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии.

"Все они - летчики-испытатели, что уже говорит о высоком профессионализме. Во время подготовки, которая продолжалась почти год, они также демонстрировали очень профессиональный подход к изучаемым дисциплинам. Это было видно не только на теоретических, но и на практических занятиях", - рассказал космонавт.

Говоря о планах на будущее и возможном расширении сотрудничества, Матвеев отметил, что центр подготовки космонавтов "всегда будет рад видеть новых индийских ребят, если им потребуется провести подготовку". "В целом то, что я вижу как в части пилотируемого аспекта, так и более широко на космическом направлении, Российская Федерация открыта и с удовольствием будет взаимодействовать с индийской стороной и расширять данное сотрудничество в различных аспектах. Я вижу намерение продолжать плодотворное, тесное сотрудничество. В этом плане у нас все должно быть хорошо", - сказал он.

В августе 2018 года индийский премьер Нарендра Моди впервые официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Планируется, что Индийская организация космических исследований запустит свою пилотируемую миссию и выведет двух астронавтов на низкую околоземную орбиту в 2027 году.

Матвеев выполнил один космический полет - с 18 марта по 29 сентября 2022 года. Он четыре раза выходил в открытый космос, где провел суммарно 26 часов 8 минут. 29 июля 2024 года Матвеев завершил работу в отряде космонавтов Роскосмоса и сейчас работает в ЦПК, занимаясь подготовкой космонавтов.