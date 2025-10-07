Войти
ВСУ запустили в ДНР беспилотник с двигателем размером с мотор "Жигулей"

Украинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Захаров: ВСУ запустили БПЛА с двигателем размером с мотор автомобиля

ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. ВСУ применяют все более крупные БПЛА самолетного типа для ударов по недавно освобожденным прифронтовым городам, двигатель одного из них был сопоставим по размерам с автомобильным, сообщил РИА Новости глава администрации города Енакиево Сергей Захаров.

"У нас был такой летающий объект, из-за которого недавно были повреждения и были погибшие. Чтобы понимать, на этом летающем объекте стоял двигатель ориентировочно килограмм 300, размером с двигатель автомобиля "Жигули". Представляете, что он на себе может принести, какой снаряд. Снаряд (БПЛА - ред.) самолетного типа, где крыло, два - два с половиной метра. Ну, вот такое бывает. Тут же оно еще и расстояние незначительное, тут и ствольная артерия, тут еще все виды оружия еще работают", - сказал Захаров.

Он добавил, что украинская сторона по сей день не стесняется использовать любые способы ведения войны и применяет против мирного населения все возможные военные средства, начиная разных типов ствольный артиллерии и заканчивая применением боеприпасов "кассетного" типа.

  В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
