Глава прифронтового округа в ЛНР предупредил о бесшумных дронах ВСУ

682
0
0
Новые бесшумные компактные дроны ВСУ
Новые бесшумные компактные дроны ВСУ.
Источник изображения: © Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/Telegram

В Кременной рассказали о новых бесшумных и маленьких дронах ВСУ

ЛУГАНСК, 6 окт – РИА Новости. Глава прифронтового Кременского муниципального округа в ЛНР Вячеслав Третьяков рассказал о новых бесшумных и маленьких, "размером с ладошку", дронах ВСУ, призвав горожан к бдительности.

"Будьте бдительны и внимательны: новые FPV-дроны очень маленького размера, которые несут боевой заряд и абсолютно бесшумны! Очень примитивная новая разработка: сверху на липучке — батарея, снизу — боевой заряд. Очень быстрый и абсолютно бесшумный", - написал Третьяков в своем Telegram-канале.

Он также разместил на канале видеозапись, в которой показан новый дрон, - там говорится, что он "с ладошку размером".

Через небольшой город Кременная в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

