Отряд кораблей Северного флота завершил выполнение задач дальнего похода

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) завершил задачи дальнего похода в акватории Северного Ледовитого океана и вернулся в Североморск. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, завершил задачи дальнего похода в акватории Северного Ледовитого океана и вернулся в главную базу Северного флота - город Североморск. Экипажи боевых кораблей и судов отряда встречали представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, администрации ЗАТО город Североморск, сослуживцы, родные и близкие экипажа, военный оркестр", - говорится в сообщении.

В пресс-службе проинформировали, что начальник штаба СФ вице-адмирал Эдуард Михайлов принял доклад командира отряда боевых кораблей и судов обеспечения капитана 1-го ранга Станислава Варика об успешном выполнении поставленных задач. Вице-адмирал от имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова поздравил военных и гражданских моряков с завершением дальнего арктического похода и прибытием в родную базу.

"Ваш поход проходил в условиях нарастающей напряженности международной политической обстановки. Это накладывало особую ответственность на вас и решаемые вами задачи, в том числе по стратегическому сдерживанию и обеспечению безопасности в акватории Северного морского пути. Вы успешно выполнили задачи в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025", провели учение по защите островных и континентальных территорий, объектов морской экономической деятельности, обеспечили безопасность морского судоходства, завершили патриотическую акцию "Сила в правде" на Таймыре", - сказал Михайлов.

Как отметили в пресс-службе, командирам кораблей и капитанам судов обеспечения начальник штаба флота вручил жареных поросят, а отличившимся морякам - награды и грамоты. Также с возвращением домой экипажи поздравил глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков. По сложившейся в Заполярье традиции он вручил командирам кораблей и капитанам судов северную семгу.

О дальнем походе

14-й арктический поход Северного флота начался 10 августа и продлился 58 дней. Группировка кораблей и судов обеспечения под флагом заместителя командующего СФ вице-адмирала Олега Голубева за это время прошла более 10 000 миль. В составе отряда действовали большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов".

Североморцы провели в Арктической зоне комплекс учений по защите островных и континентальных территорий, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России. Также экипажи достойно показали себя в ходе участия в совместных стратегических учениях "Запад-2025", где осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье в Арктике.

Кроме того, военнослужащие Северного флота провели военно-патриотические мероприятия на Таймыре, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.