Северокорейский флот вооружился эсминцем нового поколения

Северная Корея объявила о готовности новейшего эсминца "Чхве Хён" к развертыванию, что свидетельствует о значительном расширении её военно-морского потенциала. Этот шаг подчёркивает намерение Пхеньяна проецировать мощь и противостоять силам США и их союзников на море, отмечает Navy Recognition.

Северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын посетил эсминец "Чхве Хён" и назвал его готовым к развертыванию. Этот современный боевой корабль, предназначенный для действий далеко за пределами прибрежных вод Северной Кореи, представляет собой скачок в развитии военно-морских возможностей Пхеньяна.

При предполагаемом водоизмещении примерно от 5000 до 5500 тонн "Чхве Хён" представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению с устаревшими советскими фрегатами и корветами, которые десятилетиями составляли основу северокорейского флота. Анализ конструкции по спутниковым снимкам указывает, что эсминец имеет двухпалубную надстройку, эффективную площадь рассеяния, обеспечивающую скрытность, и как минимум две многоячеечные установки вертикального пуска – одну в носовой части и одну в кормовой части, что потенциально позволяет разместить от 64 до 76 ракет.

Официально информация о составе вооружения не разглашается. Наличие установок вертикального пуска предполагает совместимость с северокорейскими крылатыми ракетами KN-27 или "Хвасаль-2", дальность которых превышает 1500 км. Такой арсенал позволил бы "Чхве Хёну" поражать цели на территории Японии, Южной Кореи и даже американских баз на Гуаме, находящихся под угрозой поражения из международных вод, без необходимости пролёта коридоров противоракетной обороны.

Военно-морские аналитики обнаружили как минимум одну систему ближнего боя типа CIWS северокорейской разработки, очень похожую на российскую АК-630, установленную на верхних палубах. Основное орудие, предположительно 127-мм корабельная пушка, обеспечивает возможность поражения надводных целей и обстрела береговых целей.

Журналисты Navy Recognition считают, что "Чхве Хён" разработан как многоцелевой эсминец с управляемыми ракетами, объединяющий возможности противовоздушной, противокорабельной и противолодочной борьбы.

Энергетическая система остаётся одной из самых неясных особенностей нового класса кораблей. У Северной Кореи нет опыта в разработке высокопроизводительных морских турбин, поэтому большинство наблюдателей полагают, что эсминец, вероятно, оснащён обычной дизельной силовой установкой. Это ограничит дальность плавания и скорость, но не помешает кораблю осуществлять патрулирование в региональных водах, особенно в Японском и Восточно-Китайском морях, а возможно, и в более дальних районах при дозаправке с судов обеспечения.

Для Южной Кореи и Японии развертывание крупного надводного корабля со стратегическим ударным потенциалом требует переосмысления доктрины морской безопасности. Оснащённые системой "Иджис" японские эсминцы и южнокорейские KDX-III технически способны отслеживать и перехватывать крылатые ракеты, но целеуказание в режиме реального времени и возможность подтверждения угрозы до запуска остаются серьёзными препятствиями.

Для Соединенных Штатов вступление в строй северокорейского эсминца нового поколения вносит новую переменную в военно-морское планирование в Индо-Тихоокеанском регионе. 7-й флот ВМС США, штаб-квартира которого находится в Йокосуке (Япония), в значительной степени опирается на свободу судоходства, патрулирование и оперативное превосходство авианосных ударных групп и десантных корабельных соединений. Северокорейский эсминец, вооруженный крылатыми ракетами для атаки наземных целей, может представлять угрозу уязвимым целям на театре военных действий, включая логистические центры, передовые аэродромы и военно-морские объекты, тем самым выполняя функцию сдерживающего фактора без необходимости прямого столкновения с американскими силами.

