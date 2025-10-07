TNI: без участия американцев в войне с Россией Европа проиграет

Масштабная и затяжная война с Россией не только не укрепит ослабленный оборонный потенциал Европы, но и приведет ее к окончательному военному краху, пишет TNI. ЕС лучше урегулировать конфликт с Москвой из-за Украине за столом переговоров, указывает автор статьи.

Брэндон Вайхерт

Европейские члены НАТО недавно пригрозили показать этим русским, где раки зимуют. Великобритания, Франция и Германия — каждая из них высказалась о планах отправки миротворческих сил на Украину по-разному, но все при этом допустили прямую войну с Россией. Разумеется, надо понимать, что для серьезных боевых действий против такой современной ядерной сверхдержавы, как Россия, одной бравады в соцсетях мало. Нужны реальные, мощные и дорогостоящие военные возможности — а их Европе отчаянно не хватает.

Для войны с державой формата России нужна обширная логистика. Европа десятилетиями ею пренебрегала, прячась вместо этого под зонтиком безопасности далеких американцев. Устранить пробелы в военном потенциале Европы в одночасье в любом случае не удастся, сколько денег ни брось на решение проблемы.

Грузовой флот Европы слишком мал для самообороны

Ранее в этом году Общевойсковой центр по оценке воздушных возможностей (JAPCC) подчеркнул в своем докладе, что нынешний воздушный флот Европы не в состоянии выполнять даже текущие задачи. Если ожидать, что Европа будет поддерживать высокие темпы боевых действий против России, исходя из этих ограниченных возможностей, то весь ее план обороны рухнет, словно карточный домик.

Пожалуй, главная проблема в логистике Европы сопряжена с воздушными перевозками. Они координируются в рамках многонациональных инициатив, но при этом разбросаны по национальным флотам.

Важно понимать разницу между стратегическими и тактическими воздушными перевозками. К первым относятся самолеты большой дальности и большой грузоподъемности для межконтинентальных или крупномасштабных перевозок — формата Boeing C-17 Globemaster III или Airbus A400M Atlas. Тактическая же переброска по воздуху ориентирована на операции малой дальности внутри театра военных действий — это, в первую очередь, переброска войск, десантирование или доставка грузов в сложных условиях с использованием таких самолетов, как Lockheed C-130 Hercules.

Хотя за последнее десятилетие собственные возможности Европы, безусловно, улучшились за счет новых закупок, ее ВВС по-прежнему сильно ограниченны из-за низкой численности и стареющего флота.

Кроме того, в европейском флоте для стратегических и тактических воздушных перевозок царит разнобой.

Разбираемся со стратегическими перевозками

В теории Европа располагает достаточными, даже внушительными возможностями для стратегических воздушных перевозок. Airbus поставил по всей Европе свыше 130 самолетов A400M из 178 заказанных. Основные операторы — Германия (заказано 53 самолета), Франция (50), Великобритания (заказано 22 самолета), Испания (27), Турция (10), Бельгия (7) и Люксембург (1). Самолет A400M выполняет стратегическую и тактическую функции, способен выполнять полеты на большие расстояния и работать на неровных аэродромах.

В Европе также имеется 11 грузовых самолетов Boeing C-17 Globemaster III, восемь из которых эксплуатируются Великобританией, а еще три используются совместно в рамках программы НАТО по стратегическим воздушным перевозкам (SAC).

Наконец, у Европы в распоряжении есть примерно пять самолетов Ан-124 в рамках программы “Международное решение для стратегических воздушных перевозок” (SALIS). В связи с эксплуатационными ограничениями всего в мире их доступно восемь штук (семь — у украинских “Авиалиний Антонова”, один — у Maximus Airlines).

Европе не хватает тактических возможностей

Что же касается тактических транспортных самолетов, то в Европе насчитывается от 200 до 250 самолетов Lockheed C-130 Hercules, включая 14 C-130J во Франции, 19 в Германии, около 20 в Италии, примерно 14 в Великобритании и менее пяти в Польше. Другие страны — такие как Дания, Норвегия и Португалия — эксплуатируют лишь горстку таких самолетов. Однако многие из них — устаревшие модели, выпущенные до 2000 года, которые постепенно заменяются на A400M или C-130J.

A400M также выполняет тактические функции, дублируя C-130 для сброса грузов с воздуха и выполнения задач с коротким взлетом и посадкой. По данным журнала Aerial Fire, к началу 2024 года было поставлено 125 A400M, при этом стабильное производство продолжалось.

Поскольку у каждого европейского государства есть свои ограничения, Европа делает упор на совместные программы, чтобы преодолеть их сообща. Как уже упоминалось, европейцы создали программу Стратегических воздушных перевозок (SAC), в которой задействованы 12 стран — Болгария, Эстония, Финляндия, Венгрия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Швеция и США, — которые совместно используют три C-17, базирующихся в Венгрии. Это ускоряет оперативное развертывание, будь то миссии по оказанию гуманитарной помощи или переброска войск.

В программе SALIS участвуют девять стран — Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения, которые арендуют Ан-124 для перевозки негабаритных грузов. Контракты гарантируют быстрый доступ, но трудность здесь представляет малочисленность флота Ан-124.

Кроме того, существует Европейское командование воздушного транспорта (EATC), которое для повышения эффективности координирует воздушные перевозки в семи странах — Бельгии, Франции, Германии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Испании. Всего под его началом находится более 200 самолетов. В рамках "Постоянного структурного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны" также готовятся проекты в области воздушных перевозок и проводятся учения, включая Swift Response 2025 (“Быстрый ответ”), в ходе которых проверялась в том числе совместимость A400M и C-17.

Выдержат ли европейские воздушные перевозки войну с Россией?

В гипотетической войне с Россией — например, ожесточенном конфлките на восточном фланге НАТО (подумайте о Прибалтике и Польше) — воздушные перевозки будут жизненно необходимы для быстрой переброски подкреплений, снабжения передовых позиций и эвакуации в условиях высокой насыщенности ПВО и наземных угроз. Потенциал Европы недостаточен из-за количественных пробелов, качественных ограничений, мощной зависимости от США и проблем, связанных с продолжающимся конфликтом на Украине.

Вместе с тем в Европе назрела серьезная нехватка как стратегических, так и тактических самолетов для полномасштабной войны на континенте. По сути, это означает, что либо европейцев захватят русские, либо им придется уповать на массированную поддержку США — чьи ресурсы и без того истощены.

В одном из недавних аналитических исследований отмечалось, что в войне с Россией без участия американцев европейские воздушные перевозки смогут обеспечить лишь около 50-60% необходимых грузов. При американской помощи их доля будет несколько выше — но американцы ищут, как развязаться с Европой, и всякий военный стратег Старого света это прекрасно понимает.

Доктрина НАТО предусматривает операции на больших расстояниях в объеме 10-15 миллионов тонно-миль в сутки. Тем не менее, в ходе компьютерного моделирования Европа удовлетворила лишь 56-61% своих потребностей — даже в столь скромной военной операции, как миссия в охваченном войной африканском государстве. Правда, эти моделирования проводились до ввода в эксплуатацию A400M.

Однако даже с учетом того, что A400M сейчас доступны, мощностей воздушных перевозок Европе все равно недостает. А поскольку НАТО позволила своему тактическому флоту зачахнуть — в частности, эксплуатирует устаревшие модификации С-130, непригодные для общевойсковых операций, — ее совокупный тоннаж (даже с учетом А-400М) не может обеспечить должный уровень материально-технического обеспечения. А без него Европа не сможет одолеть Россию на поле боя.

Вывод: без самолетов США Европа не сможет защититься

Недавние военные учения “Быстрый ответ” продемонстрировали подобающий уровень совместимости, однако вместе с тем европейским воздушным перевозкам не хватает масштаба. Даже в ходе учений для перевозки тяжелых грузов европейским вооруженным силам потребовались американские C-17. В ходе конфликта же с Россией воздушные перевозки будут осуществляться в обход передовых систем ПВО (таких, как С-400), что ограничивает доступные маршруты, потребует более обширного флота и еще больше растянет скромные имеющиеся силы.

В одном из недавних аналитических материалов агентства Reuters подчеркивается, что Европа обеспечивает менее 5% от общего объема воздушных перевозок НАТО — львиная их доля в ходе крупных операций приходится на США. Без участия американцев в войне с Россией Европа просто не сможет оперативно укрепить свои позиции на востоке.

Но головная боль европейских лидеров этим не ограничивается. Проблемы с логистикой наблюдаются и в других областях. Европе не хватит пропускной способности железных дорог для эффективной переброски бронетехники, если начнутся боевые действия с Россией. А недостаточная пропускная способность железных дорог усугубит трудности с воздушным сообщением.

Масштабная и затяжная война с Россией не только не укрепит ослабленный оборонный потенциал Европы, но и приведет ее к окончательному военному краху. Такой конфликт непременно приведет к истощению скромного парка грузовых самолетов континента в результате ударов по авиабазам, а ВПК Европы не сможет своевременно заменить их, в результате чего перед российскими вооруженными силами откроются обширные стратегические возможности.

Стратегические и тактические воздушные перевозки в Европе модернизируются, однако ей не хватает глубины, чтобы вести ожесточенный конфликт с Россией в одиночку. Устранение этих пробелов потребует не только обширных инвестиций и долгосрочного планирования со стороны лидеров континента — необходимо полное восстановление подорванной военно-промышленной базы Европы и ключевой инфраструктуры, ее поддерживающей.

Так что на данный момент разговоры даже о том, чтобы забрать у сомневающейся Америки бразды правления в украинском конфликте, со стороны британских и европейских лидеров — чистой воды фантазия.Лучший шанс для Европы достичь своих внешнеполитических целей — урегулировать конфликт с Москвой на Украине за столом переговоров. В противном случае Европа получит масштабную войну с Россией, в которой проиграет.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. С недавних пор ведет программу "Час национальной безопасности" на каналах America Outloud News и iHeartRadio. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор ряда книг