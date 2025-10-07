Войти
В следующем году холдинг "Высокоточные комплексы" планирует изготовить 40 снегоболотоходов

ТМ-140
ТМ-140.
Источник изображения: Курганмашзавод

ЦАМТО, 6 октября. Плавающий гусеничный вездеход ТМ-140 производства холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех станет частью корпоративной экспозиции ПАО "Газпром" на Петербургском международном газовом форуме.

На корпоративной экспозиции ПАО "Газпром" будут представлены отечественные высокотехнологичные продукты и инновационные разработки для нефтегазового сектора, демонстрирующие успехи импортозамещения в газовой отрасли. Достойное место среди них займет уникальный гусеничный снегоболотоход ТМ-140 производства Курганмашзавода.

Машина полностью создана из отечественных комплектующих. Она незаменима для эксплуатации в сложных природных и климатических условиях. Надежность техники в экстремальной обстановке подтверждена многочисленными потребителями, в том числе спасателями МЧС России. Сегодня на северных территориях России эксплуатируется более 900 вездеходов ТМ-140.

Снегоболотоход обладает высокой проходимостью: может передвигаться по глубокому снегу, преодолевать болота и водные преграды, способен подниматься в гору под углом до 30 град. На суше ТМ-140 развивает скорость до 45 км/ч, на воде – до 4 км/ч, в том числе с грузом в 4 тонны. Для перевозки людей на грузовую платформу устанавливается специальный пассажирский модуль. Кроме того, это единственный в своем классе гусеничный вездеход с гидромеханической трансмиссией отечественного производства.

Курганмашзавод возобновляет крупносерийное производство ТМ-140. В 2026 году предприятие планирует изготовить 40 вездеходов и продолжит наращивать объемы выпуска. Техника будет доступна в четырех комплектациях. По желанию заказчика снегоболотоход можно оснастить дополнительным оборудованием.

ТМ-140 стал одним из героев видеопроекта НашКраш. В ходе испытаний машина выдержала прыжок в водоем с трамплина и смогла заехать в крутую гору с грузом массой 6 тонн, что в 1,5 раза превышает заявленную грузоподъемность отечественного снегоболотохода.

Петербургский международный газовый форум 2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 10 октября.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

