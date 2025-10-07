Китай поставит Камбодже два фрегата "Тип-056C"

ЦАМТО, 6 октября. Китай продолжает строительство двух фрегатов проекта "Тип-056C" для ВМС Камбоджи. Как сообщает газета Kampuchea Thmey, первый уже полностью построен и прошел испытания, второй готов на 50%.

Об этом заявил 3 октября советник и заместитель председателя королевской семьи Камбоджи (также бывший министр национальной обороны) генерал Самдек Пичей Сена Теа Бань по итогам двухнедельного визита в Китай,

Представитель Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата в сентябре 2024 года подтвердил Kampuchea Thmey, что два построенных Китаем специально для Камбоджи новых корабля относятся к проекту "Тип-056C", а их строительство и передача Камбодже запланированы на 2025 год или, возможно, на более поздний срок.

Заявление представителя Минобороны Камбоджи последовало после успешного завершения совместных учений "Золотой дракон 2024". Тогда же появилась информация, что китайское правительство готовится передать Камбодже два военных корабля для морской базы "Реам" в провинции Преа-Сианук.

В настоящее время база "Реам" разделена на две части: один сектор контролируется местными ВМС, другой – китайскими. Около 100 китайских рабочих в прошлом году проводили работы по углублению дна для принятия кораблей класса "авианосец" на своем участке.

Согласно спутниковым снимкам, длина нового пирса составляет около 300 метров, и он сможет принимать любой корабль ВМС НОАК, включая новый авианосец Тип-003.

Развивающееся военно-морское сотрудничество Камбоджи и Китая отражает более широкую геополитическую динамику, где Камбоджа все чаще становится союзницей Китая на фоне снижения военного сотрудничества с США. Этот сдвиг стал очевиден, когда Камбоджа отменила совместные военные учения с США в 2017 году, все больше дистанцируясь от западного влияния.

В 2024 году в военно-морских учениях "Золотой дракон" приняли участие более 1300 камбоджийских и более 700 китайских военнослужащих, а также несколько военных кораблей обеих стран. Отмечается, что данные учения с каждым годом становятся все более сложными и масштабными.