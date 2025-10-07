Залужный: Украине необходим аналог «Орешника», а также нужно выходить в космос

Источник изображения: topwar.ru

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный прокомментировал военно-технический аспект войны против России. Экс-главком ВСУ заявил, что Украина отстаёт от России технологически и что для нивелирования этого отставания «Украине нужно выходить в космос».

Залужный:

Нам нужно развивать свои собственные космические войска. Для этого нужно выходить в космос. Осуществлять реализацию космических программ.

Также посол Украины в Британии объявил о том, что Украине необходимо работать над созданием собственного аналога российского «Орешника», чтобы «и без наличия ядерного оружия можно было наносить значительный ущерб».

Залужный:

Но если создать такой аналог не получится, необходимо создавать систему, которая бы нам самим позволяла отслеживать старты (пуски) таких ракет. Чтобы мы могли рассчитать траекторию, определить район поражения.

Далее Залужного, что называется, понесло…

Бывший главнокомандующий ВСУ объявил о том, что одним из шагов по космическому развитию Украины должно стать создание украинского аналога системы спутниковой связи Starlink. На Украине высказывают опасения по поводу того, что Илон Маск может отключить обслуживание этой системы для украинских войск. Ранее Маск об этом говорил, однако пока реализовать сказанное не решился. Пока остановился на том, что перестал из своего кармана оплачивать работу Starlink для Украины. Финансирует это Пентагон, а также (частично) польское правительство.