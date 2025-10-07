ВС Франции заказали дополнительные самолеты Falcon 2000LXS Albatros

ЦАМТО, 6 октября. Компания Dassault Aviation 2 октября объявила, что Министерство ВС Франции заказало дополнительные самолеты Falcon 2000LXS Albatros в рамках программы поставки перспективного морского разведывательного самолета AVSIMAR.

Контракт, заключенный 26 сентября с Генеральной дирекцией по вооружениям министерства ВС Франции (DGA), предусматривает поставку пяти самолетов в дополнение к семи, заказанным в декабре 2020 года. Стоимость закупки и сроки поставки самолетов не раскрываются. Это соглашение завершает этап закупки самолетов в рамках программы AVSIMAR (avions de surveillance et d’intervention maritime).

Первый Falcon 2000 Albatros, предназначенный для поставки ВМС Франции в рамках программы AVSIMAR, совершил свой первый полет в январе 2025 года. В настоящее время заключены контракты на поставку 12 самолетов, которые должны быть приняты на вооружение, начиная с 2026 года.

Как заявил производитель, Albatros создан на базе Falcon 2000LXS, дальность полета которого составляет 4000 морских миль. Самолет обладает отличными характеристиками на малых скоростях и может эксплуатироваться на небольших аэродромах. Кроме того, Falcon 2000 дешев в эксплуатации (расход топлива на 30% меньше, чем у конкурентов), и прост в обслуживании.

Разработанный Dassault Aviation совместно с Naval Group, Safran и Thales, Falcon 2000 Albatros оснащен размещенной под фюзеляжем многофункциональной РЛС SearchMaster X-диапазона компании Thales, ЭО/ИК станцией наблюдения Euroflir 410 производства Safran, иллюминаторами, детекторами поисково-спасательных маяков, системой сброса поисково-спасательного оборудования и специализированными системами связи, включая спутниковую. Испытания самолетов проводятся в летно-испытательном центре Dassault Aviation на авиабазе "Истр". Работы по переоборудованию выполняются на предприятии компании в Мериньяке.

Хотя самолеты Falcon не обладают возможностями для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, они освобождают более крупные и дорогие платформы, такие как "Атлантик-2" (ATL2), для выполнения этих задач.

Командование ВМС Франции рассматривает Albatros как один из элементов проекта модернизации авиационного компонента морской разведки, в состав которого входят самолеты Falcon 10MER, Falcon 200 Gardian и Falcon 50Mi/Ms. Средний срок эксплуатации этих самолетов превышает 40 лет.

Самолеты Albatros должны были заменить устаревшие самолеты, начиная с 2023 года, но программа отстает от графика на несколько лет. Первый самолет Albatros совершил первый полет в январе. Достижение начальной готовности к боевому применению ожидается к концу 2026 года.