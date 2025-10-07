Ракету Ariane 6 со спутником Sentinel запустят 4 ноября с космодрома Куру

Это будет третий коммерческий полет для европейской ракеты-носителя тяжелого класса

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Ariane 6 со спутником Sentinel-1D программы Copernicus будет осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане 4 ноября. Об этом сообщила компания - оператор космических запусков Arianespace.

"4 ноября в 18:03 по местному времени (5 ноября в 00:03 мск - прим. ТАСС) компания Arianespace запустит спутник Sentinel-1D с помощью ракеты Ariane 6 с европейского космодрома во Французской Гвиане. Это будет третий коммерческий полет для новой европейской ракеты-носителя тяжелого класса", - заявили в пресс-службе.

Спутник Sentinel-1D является частью программы Евросоюза по мониторингу окружающей среды Copernicus. Он будет выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте 693 км. Sentinel-1D оснащен радиолокационной аппаратурой, "которая обеспечит круглосуточную и всепогодную доставку изображений поверхности Земли", говорится в заявлении Arianespace. По умолчанию он должен использоваться для мониторинга морского льда, отслеживания айсбергов и ледников, оседания грунта и разливов нефти.