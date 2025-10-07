Войти
В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

Кадр: Telegram-канал «Концерн «Калашников»
Кадр: Telegram-канал «Концерн «Калашников».

«Калашников»: Винтовку СВДС можно применять против тяжелых дронов-камикадзе ВСУ

Снайперская винтовка Драгунова со складным прикладом (СВДС) способна успешно поражать тяжелые дроны-камикадзе ВСУ типа «Баба-Яга». Эффективность винтовки оценил концерн «Калашников» в Telegram.

Производитель обратил внимание на видео Минобороны России, демонстрирующее тренировку снайперов группировки войск «Центр» по уничтожению тяжелых дронов. Бойцы использовали СВДС, которые называют «плетками» из-за характерного звука выстрела.

«Она предназначена для гарантированного поражения личного состава и небронированных целей противника на дальностях до 1000 метров. Как видим, СВДС также может успешно применяться в борьбе с тяжелыми вражескими БЛА в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.

СВДС — это модификация СВД для подразделений спецназа, морской пехоты и Воздушно-десантных войск. Длина СВДС со сложенным прикладом — 875 миллиметров. Рамочный приклад получил несъемную поворотную щеку, которая повышает удобство стрельбы.

В августе «Калашников» сообщил, что СВДС приняли на вооружение 30 лет назад, однако винтовка остается востребованной в войсках.

