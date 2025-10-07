Европе грозит свой "момент Перл-Харбора" (The Telegraph UK, Великобритания)

Бывший глава МИД Литвы: в Европе может наступить "Перл-Харбор" из-за России

Истерия НАТО из-за появления дронов над Европой с каждым днем нарастает все сильнее, пишет The Telegraph. Отдельные чиновники стран альянса и вовсе считают, что мир стоит на пороге третьей мировой войны — и эти паранойяльные идеи поддерживают очень многие.

Иона Клив (Iona Cleave)

Тактика Путина и бездействие Запада подталкивают нас все ближе к третьей мировой войне, предупреждает экс-министр.

Бывший министр иностранных дел Литвы предупреждает, что гибридная война Владимира Путина подталкивает Европу все ближе к новому и смертоносному "моменту Перл-Харбора".

Габриэлюс Ландсбергис, покинувший в ноябре пост главного дипломата этой прибалтийской страны, заявил, что НАТО "ничего не делает" перед лицом российской конфронтационной политики, позволяя Путину втягивать Запад в полномасштабный конфликт.

Его предупреждение прозвучало после серии провокаций со стороны России, включая вторжение истребителей МиГ-31 в эстонское воздушное пространство (Минобороны РФ заявило, что три МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен по международным правилам, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, — прим. ИноСМИ.) и появление беспилотников в небе над Польшей (в Москве заявляли, что Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов, — прим. ИноСМИ). Боевые действия на Украине продолжаются, и в этих условиях стаи беспилотников вызывают хаос в аэропортах и шпионят за инфраструктурой в рамках "теневой войны" Кремля.

Ландсбергис сказал: "Признаем ли мы реальность того, что мы уже можем быть в состоянии войны, или все еще верим, будто контролируем ситуацию? Мы допускаем все более и более высокий уровень эскалации без надлежащих ответов. Если это будет продолжаться, нам следует ожидать день европейского Перл-Харбора, когда эскалацию уже будет невозможно игнорировать, и это приведет к пробуждению Запада".

Вторжение беспилотников в Польшу вызвало применение статьи 4 устава НАТО, которая требует незамедлительных переговоров между государствами-членами. Самолеты НАТО были подняты по тревоге, чтобы сбить залетевшие беспилотники, и это стало первым прямым военным столкновением между Североатлантическим альянсом и Москвой.

Ландсбергис опасается, что дальнейшие столкновения могут вызвать действие статьи 5, согласно которой вооруженное нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. Тогда, сказал он, "будет слишком поздно", так как западный альянс уже вступит в войну с Россией.

Экс-министр не впервые критикует НАТО. Недавно в саркастическом посте в соцсети Х он заявил: "Возникает успокаивающая мысль о том, что когда прозвучат первые выстрелы третьей мировой войны, то мы сможем посмотреть друг на друга и честно сказать: мы пытались, пытались как можно дольше защитить деньги России".

Географическое положение Литвы, находящейся на восточном фланге НАТО, означает, что Ландсбергис трезво и прагматично оценивает угрозы, с которыми столкнулась Европа после начала полномасштабной военной операции России на Украине в 2022 году. Он сказал: "Я говорил тогда, что НАТО должна отреагировать, и вот мы снова сталкиваемся с этим. Это явная эскалация, однако мы ничего не делаем".

Бывший министр также поставил под сомнение использование таких терминов как "гибридный" и "серая зона" для обозначения действий противника, которые находятся в неопределенном пространстве между конфликтом и миром. Он сказал: "Я использую слово ’операция’, потому что она спланирована российскими военными, имеет четкие военные и политические цели, и является частью общей стратегии специальной военной операции против Запада".

Официальные лица и аналитики НАТО предупреждают, что российская тактика применения беспилотных летательных аппаратов предназначена для проверки решимости альянса, выяснения того, где находятся его красные линии, и как далеко эти линии можно отодвинуть.

"Именно поэтому Россия ведет свою игру и прощупывает почву, — сказал Ландсбергис. — Путин теперь понимает, что 20 беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Польши вызовут применение статьи 4, а 12 минут в эстонском воздушном пространстве не вызовут применение статьи 5. Поэтому он будет и дальше отодвигать эту линию".

В ответ на появление роев беспилотников блок НАТО начал авиационное патрулирование вдоль своего восточного фланга под названием Eastern Sentry ("Восточный часовой"), а Европа ускорила реализацию планов по финансированию "стены дронов".

Продолжавшиеся несколько дней в Брюсселе интенсивные обсуждения привели к тому, что НАТО предупредила Россию о своей готовности использовать "все военные средства" для противодействия вторжению в ее воздушное пространство. Однако она не обозначила четкие красные линии, указывающие на то, когда это может произойти. Ландсбергис сказал: "То, что мы видим — это стратегическая коммуникация, но не стратегические действия". По его словам, есть несколько способов продемонстрировать действие красных линий. В частности, России можно сказать, что, если она снова нарушит воздушное пространство НАТО, Украине будут переданы немецкие крылатые ракеты Taurus или американские ракеты Tomahawk для уничтожения площадок запуска беспилотников. Такая перспектива, скорее всего, напугает Москву, потому что обе эти ракеты большой дальности способны долететь до российской столицы из Киева.

Пусть даже поставки такого оружия маловероятны, должны быть четко определенные и реализуемые красные линии, показывающие России, что НАТО едина, и что ответ будет дан, сказал Ландсбергис.

Российские провокации также продемонстрировали отсутствие единодушия в Европе и НАТО в плане осознания угрозы. А это вызывает вопрос о том, будет ли достигнута договоренность по поводу точных обстоятельств, ведущих к применению статьи 5.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен относится к тем политикам, которые выражают озабоченность. После того как десятки беспилотников появились в небе над шестью датскими аэропортами, она заявила на саммите ЕС, что настало "самое опасное" время для Европы со времен Второй мировой войны.

Но на том же саммите другие европейские лидеры призвали к сдержанности и спокойствию, а министр обороны Германии Борис Писториус призвал НАТО не попадать в "эскалационную ловушку" Москвы.

Ландсбергис считает столь очевидную пассивность "многократно повторяющимся геополитическим Днем сурка". Он заявляет: "Вместо того, чтобы спрашивать, рискнем ли мы начать третью мировую войну, надо задать другой вопрос: рискнем ли мы остановить ее?"