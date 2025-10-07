Песков оценил потенциал России для выполнения задач в ходе СВО

Песков: Россия обладает космическим потенциалом для выполнения задач СВО

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия обладает своим собственным потенциалом, в том числе космическим, для выполнения задач в ходе СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о якобы предоставлении Китаем РФ спутниковых разведданных для ударов по Украине.